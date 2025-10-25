Slušaj vest

Ana Nikolić i muzički producent Goran Ratković Rale, nakon burnog perioda i medijskih spekulacija, ponovo su zajedno. Par je, sudeći po novim objavama na društvenim mrežama, otputovao na Maldive, gde uživa u tropskom odmoru daleko od javnosti.

Pevačica je podelila nekoliko fotografija na kojima se vidi kako opušteno pozira u beloj majici, helankama i šarenom ogrtaču, dok su mnogi primetili i njene upečatljive papuče s krznom.

Ana Nikolić i Rale otputovali na Maldive

Pre samo nekoliko nedelja njih dvoje bili su u centru pažnje zbog nesuglasica, nakon čega je usledila i prijava zbog porodične svađe. Ipak, izgleda da su uspeli da izglade odnose — izvori bliski paru tvrde da Ana sada provodi vreme u Raletovoj kući na Avali i da su ponovo u skladnom odnosu.