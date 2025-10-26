OPČINILA JE SRBIJU KAO PRVA LJUBAV TOME ZDRAVKOVIĆA: U filmu nije progovorila ni reč, a sve opčinila, radila i kao kustos, a danas oduzima dah (FOTO)
Lepa Tamara Jovanović svojevremeno je briljirala u filmu "Toma", a ljudi je prepoznaju i godinama nakon premijere
Tamara je stekla široke simpatije ljudi već u prvim kadrovima filma "Toma“, a lepotom i šarmom nastavila je da privlači pažnju i nakon emitovanja kultnog ostvarenja.
Slučajno dobila ulogu
Interesantno je da je mlada glumica kovrdžave kose slučajno dobila ulogu, a u "Tomi" je tumačila prvu ljubav pevača - Rušku.
Tamara se kasnije pojavila i u seriji "Branilac", a interesantno je da mlada lepoticama svoju karijeru nastavila pred kamerama, ali u drugačijoj ulozi — kao urednica emisije "Romanipen“ na RTS-u, koja osvetljava život i kulturu romskog naroda.
Među njenim sagovornicima našla se i pevačica Zejna, koja je u filmu izvela pesmu posvećenu upravo Ruški.
Bila kustos
Poreklom iz Mionice, Tamara godinama radi kao kustos rodne kuće Živojina Mišića i aktivna je u lokalnoj turističkoj organizaciji. Nakon premijere filma o životu Tome Zdravkovića postala je prepoznatljivo lice, a njen život i dalje izaziva veliko interesovanje javnosti.
- Malo su zbunjeni, gledaju me. Mislim, ja vidim na njihovim licima da im je to pitanje u glavi:"Da li si ti ona devojka koja glumi u filmu? Nisi progovorila ni reč, a toliku emociju si dala, ostavila toliki utisak...". Znače mi ti komentari - rekla je glumice jednom prilikom u emisiji "Prvi red".
Film Toma joj promenio život
Priznaje da joj je film "Toma" promnio život iz korena.
- Ta prilika se ne pruža baš svakome. Svi misle da sam bila na nekom kastingu. Pošto ja pevam u jednoj grupi "Mione", direktoru Doma kulture Valjeva je bio potreban statista, tako da je on mene preporučio.
A osim što sjajno glumi, izvrsno i peva, te ima dara i sa slikanje, u čemu uživa kada ima slobodnog vremena.
- Mislim da ću ići tim koracima muzike. Ipak je muzika nešto što mi je u porodici, znači od malih nogu, otac mi isto svira, brat pohađa Nižu muzičku školu... Ja bih volela da nastavim sa ovim (glumom) i videćemo da li će mi se ukazati još neka prilika - zaključila je.
kurir.rs/mondo.rs