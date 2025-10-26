Slušaj vest

Lepa Tamara Jovanović svojevremeno je briljirala u filmu "Toma", a ljudi je prepoznaju i godinama nakon premijere

Tamara je stekla široke simpatije ljudi već u prvim kadrovima filma "Toma“, a lepotom i šarmom nastavila je da privlači pažnju i nakon emitovanja kultnog ostvarenja.

Slučajno dobila ulogu

Interesantno je da je mlada glumica kovrdžave kose slučajno dobila ulogu, a u "Tomi" je tumačila prvu ljubav pevača - Rušku.

Tamara se kasnije pojavila i u seriji "Branilac", a interesantno je da mlada lepoticama svoju karijeru nastavila pred kamerama, ali u drugačijoj ulozi — kao urednica emisije "Romanipen“ na RTS-u, koja osvetljava život i kulturu romskog naroda.

Među njenim sagovornicima našla se i pevačica Zejna, koja je u filmu izvela pesmu posvećenu upravo Ruški.

Bila kustos

Poreklom iz Mionice, Tamara godinama radi kao kustos rodne kuće Živojina Mišića i aktivna je u lokalnoj turističkoj organizaciji. Nakon premijere filma o životu Tome Zdravkovića postala je prepoznatljivo lice, a njen život i dalje izaziva veliko interesovanje javnosti.

- Malo su zbunjeni, gledaju me. Mislim, ja vidim na njihovim licima da im je to pitanje u glavi:"Da li si ti ona devojka koja glumi u filmu? Nisi progovorila ni reč, a toliku emociju si dala, ostavila toliki utisak...". Znače mi ti komentari - rekla je glumice jednom prilikom u emisiji "Prvi red".

Film Toma joj promenio život

Priznaje da joj je film "Toma" promnio život iz korena.

- Ta prilika se ne pruža baš svakome. Svi misle da sam bila na nekom kastingu. Pošto ja pevam u jednoj grupi "Mione", direktoru Doma kulture Valjeva je bio potreban statista, tako da je on mene preporučio.

A osim što sjajno glumi, izvrsno i peva, te ima dara i sa slikanje, u čemu uživa kada ima slobodnog vremena.