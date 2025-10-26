Slušaj vest

Lepa Tamara Jovanović svojevremeno je briljirala u filmu "Toma", a ljudi je prepoznaju i godinama nakon premijere 

Tamara je stekla široke simpatije ljudi već u prvim kadrovima filma "Toma“, a lepotom i šarmom nastavila je da privlači pažnju i nakon emitovanja kultnog ostvarenja.

Slučajno dobila ulogu

Interesantno je da je mlada glumica kovrdžave kose slučajno dobila ulogu, a u "Tomi" je tumačila prvu ljubav pevača - Rušku.

Tamara se kasnije pojavila i u seriji "Branilac", a interesantno je da mlada lepoticama svoju karijeru nastavila pred kamerama, ali u drugačijoj ulozi — kao urednica emisije "Romanipen“ na RTS-u, koja osvetljava život i kulturu romskog naroda.

Među njenim sagovornicima našla se i pevačica Zejna, koja je u filmu izvela pesmu posvećenu upravo Ruški.

Bila kustos

Poreklom iz Mionice, Tamara godinama radi kao kustos rodne kuće Živojina Mišića i aktivna je u lokalnoj turističkoj organizaciji. Nakon premijere filma o životu Tome Zdravkovića postala je prepoznatljivo lice, a njen život i dalje izaziva veliko interesovanje javnosti.

Tamara Jovanović Foto: Pritnscreen/Instagram

- Malo su zbunjeni, gledaju me. Mislim, ja vidim na njihovim licima da im je to pitanje u glavi:"Da li si ti ona devojka koja glumi u filmu? Nisi progovorila ni reč, a toliku emociju si dala, ostavila toliki utisak...". Znače mi ti komentari - rekla je glumice jednom prilikom u emisiji "Prvi red".

Film Toma joj promenio život

Priznaje da joj je film "Toma" promnio život iz korena.

- Ta prilika se ne pruža baš svakome. Svi misle da sam bila na nekom kastingu. Pošto ja pevam u jednoj grupi "Mione", direktoru Doma kulture Valjeva je bio potreban statista, tako da je on mene preporučio. 

A osim što sjajno glumi, izvrsno i peva, te ima dara i sa slikanje, u čemu uživa kada ima slobodnog vremena.

- Mislim da ću ići tim koracima muzike. Ipak je muzika nešto što mi je u porodici, znači od malih nogu, otac mi isto svira, brat pohađa Nižu muzičku školu... Ja bih volela da nastavim sa ovim (glumom) i videćemo da li će mi se ukazati još neka prilika - zaključila je.

kurir.rs/mondo.rs

Ne propustiteStars"TO NIJE BIO PRAVI TOMA ZDRAVKOVIĆ!" Pevač žestoko napljuvao film "Toma", pa otkrio KO JE ZAPRAVO TREBALO DA GA GLUMI (VIDEO)
untitled1.jpg
StarsLEPA LUKIĆ NE DA DOZVOLU ZA SNIMANJE FILMA O NJOJ: Evo koji su razlozi za ovu odluku i KAKVE VEZE IMA TOMA S TIM
lepa-toma.jpg
StarsOCU JE UKRAO ZLATNE ZUBE I PRODAO IH JE! Isplivali novi detalji iz života Tome Zdravkovića, ovo pevač nikada nije OBELODANIO!
screenshot-26.jpg
StarsŠOK! RADMILO ARMENULIĆ POGLEDAO TOMU I BAŠ JE BESAN: Moju Silvanu su predstavili kao laku žensku, film je NEISTINIT!
13213213133.jpg