"DURI SE..." Desingerica se oglasio nakon što je Zorica Brunclik prekinula snimanje Pinkovih Zvezda: Ne prestaje da je provocira
Zorica Brunclik napustila je snimanje "Pinkovih zvezda" zbog Dragomira Despića Desingerice, a sada se oglasio reper i progovorio o nemiloj situaciji.
Razlog zbog kog je Zorica Brunclik napustila emisiju je bilo ponašanje njenog kolege Dragomira Despića Desingerice.
- Istina je, ali ona se duri za svaku sitnicu. To nije ništa čudno i što ljudi ne znaju. Sa Viki sam najbolji, slažemo se super i čujemo. Svi smo dobri, uvek ima nekih nesuglasica i problema, ali se sve to reši - rekao je Desingerica, a na pitanje da li je istina da članovi žirija nisu bili na njegovoj strani tokom sukoba, on nam je kroz smeh rekao:
- Teško, ja sam malo ozbiljnija firma.
"Desingerica je nemoguć"
Inače, Zorica je u jednom trenutku izgubila strpljenje i zatražila da se snimanje odmah prekine. Izvor dodaje da su svi članovi ekipe stali na Zoričinu stranu.
- Moram da kažem da je žena bila potpuno u pravu. Desingerica je nemoguć! Nema nimalo poštovanja prema veličini kakva je Zorica. Konstantno je prekida, upada joj usred rečenice, dobacuje... Žena se zaista potresla jer nije navikla na takvu komunikaciju - zaključuje izvor.
Kurir.rs/24sedam