Dalilu Dragojević domaća javnost upoznala je pre nekoliko godina kada se pojavila kao Dalila Mujić u rijalitiju "Parovi", gde se predstavljala kao Dalila Moreno.

Početak rijaliti karijere

Dalila je tada učestvovala u nekoliko sezona, bila u nekoliko turbulentnih veza, verila se za Dejana Dragojevića, pa potom i udala, a onda je odlučila da napravi kraću pauzu od rijalitija.

Ona i njen tadašnji suprug su zarađivali putem društvenih mreža i preko svog Jutjub kanala, a potom su ušli u "Zadrugu", gde ga je Dalila prevarila sa Filipom Carem, pa se i razvela.

Dalila je tokom godina izgledala znatno drugačije u odnosu na to kako sada izgleda, a nikada nije krila da se podvrgla određenim estetskim korekcijama. Takođe, kuburila je i sa viškom kilograma, a sada je dovela liniju do savršenstva.

DALILA ZA PROMENU LIČNOG OPISA PUKLA 20.000 €?! Ovako je nekada izgledala, a evo koje sve estetske intervencije je uradila na sebi

Operacije

- Radila sam usne, radila sam malo jagodice i malo botoks. To je sve što za šest meseci izađe iz tvog tela, a ti ako želiš možeš to ponovo da uradiš. Operisala sam nos zbog devijacije i imala sam koščicu koju sam ispravila. Niti sam ga skratila, niti sam dirala ožiljak - istakla je ona svojevremeno.

U medijima se dugo polemisalo da je Dalila za ove zahvate tokom godina izdvojila čak 20.000 evra, ali ona o cifri nikada nije htela da govori.

DALILA ZA PROMENU LIČNOG OPISA PUKLA 20.000 €?! Ovako je nekada izgledala, a evo koje sve estetske intervencije je uradila na sebi

Vađenje veštačkih materijala

Pre dve godine, nekadašnja rijaliti učesnica, a sada voditeljka, odlučila je da je iz usana izvadi veštački materijal - biopolimer.

- Kad sam prvi put radila usne, kad se pojavio biopolimer da se radi i tako ti sintetički materijali, hijaluron tada nije postojao. Tada sam uradila jedan mililitar, to se zove jedan kubik, u donju i gornju usnu. Međutim, on se u donjoj baš lepo razgradio, a u gornjoj usni ovde baš sa strane primetim kad pričam na snimku da mi ta strana pada dole. Kada zagrizem usnu, napipam tu kuglicu. Odlučila sam da to operišem. Tokom operacije niste uspavani, ali ide lokalna anestezija, namaže se usna da to utrne i onda se seče - opisivala je Dalila proces intervencije na svom Instagramu.

Dalila nekad i sad

Borba sa kilogramima

Dalila je svojevremeno ispričala i sve o svojoj borbi sa kilogramima, a kako je otkrila, u jednom periodu je imala čak 85 kila.

- Izbacila sam slatkiše, počela da pijem mnogo vode i da vežbam u teretani. Pijem samo mleko bez laktoze, a u jelima koristim laneno seme i ulje, jer su veoma zdravi. Uglavnom ručam meso i povrće, i to u ograničenim količinama. Kiosci brze hrane me više ne vide! Samo prođem pored njih - priznala je Dragojevićka jednom prilikom.

- Sve je moguće kad čovek ima volju! Neću da vas lažem, ponekad mi bude teško kada u prodavnici prođem pored rafova sa čokoladama, ali svaki put se izborim sa iskušenjem. Cilj mi je da budem zdrava i lepa i za sada mi dobro ide! - ispričala je ona.

Podsetimo, Dalila se povukla iz javnosti i danas živi sa svojim partnerom u Americi, a putem društvenih mreža se povremeno oglašava i deli svoje privatne trenutke.

