Pevač Filip Mitrović danas je aktivan u svom poslu, pa tako ima mnogo zakazanih nastupa, a peva i po svadbama. Ono što je manje poznato jeste da je pre svoje karijere radio kao kuvar.

Filip je počeo je svoju karijeru kada se prijavio u takmičenju "Prvi glas Srbije" kada se predstavio javnosti. Od tada se bavi pevanjem, a ranije nije planirao da će njegov život ići u tom pravcu.

Malo ko zna da je Filip po zanimanju kuvar i da je završio srednju školu u Vrnjačkoj Banji, gde je, kako sam kaže, bio „majstor svog zanata“ i pravi profesionalac u kuhinji.

Iako je bio posvećen svom poslu, ljubav prema muzici ipak je prevagnula. Filip je oduvek znao da mu scena „leži“, pa je pre 15 godina odlučio da se preseli u Beograd i pokuša da pronađe svoj muzički put.

Živio pored groblja

- Doselio sam se u Beograd 2010. godine, ideja mi je bila da nađem neki posao, neki bend i počnem da pevam. Završio sam srednju školu, kuvar sam po struci. Nakon toga sam radio u piceriji, a brat od strica mi je pomogao da se zaposlim u jednom fast fud restoranu. Počeo sam da pravim picu u bloku 70, živeo sam kod Novog groblja i svaki dan putovao prevozom, radio sam dnevne i noćne smene - ispričao je pevač.

Upravo u tom periodu dogodio se susret koji mu je promenio život.

- Jednom sam pevao i pojavio se čovek koji me pitao ‘jesi ti to pevao?’. Ja sam rekao da, a on me upitao da li hoću da mu pevam. Rekao sam ne, a on mi kaže da je producent novog talent šou programa. Mislio sam da me neko zeza, ali sam ipak poslao prijavu - prisetio se Filip čija je karijera ranije.

Bio sam anksiozan

Iako ga duže vreme nije bilo na javnoj sceni, prvo njegovo nedavno pojavljivanje oduševilo je prisutne, ali i njega samog jer je kako kaže "mentalno stabilan i jak".

- Sada sam konačno oslobođen životno i spreman da govorim pred svima vama, a da me ne "cepa" anksioznost i da ne moram da pijem tablete za smirenje. Ranije sam bio anksiozan i plašio sam se ljudi, a mislim da sam spreman da gazim kao nekada - rekao je Filip Mitrović.

On je govorio o mnogim kolegama i pesmama, a onda se dotakao i Milana Stankovića.

- To bi bio pravi bum kada bi Milan Stanković došao da peva na Music Week. Oduvao bi sve. Ali razumem ga, ne bih voleo da moj mir niko poremeti, pa ako je on tako izabrao treba da i ispoštovati - rekao je Filip.