Branka Nevistić bila je jedna od voljenijih TV lica dok je krasila male ekrane. Voditeljka je svojevremeno bila sa bivšim košarkašem Momčilom Lavrnićem, sa kojim je iz najveće ljubavi dobila sina.

Slab na poznate dame

Kada se ljubavni bar rastao, Lavrinić je uplovio u ljubavni odnos sa pevačicom Anom Stanić, te su se ubrzo i venčali.

Sa pevačicom je dobio sina Vuka, a retko su se zajedno pojavljivali u javnosti. Ni ova lčjubav nije potrajala, te su se Ana i Momčilo nedavno razveli i zauvek stavili tačku na svoj odnos.

Branka pronašla sreću

Branka Nevistić je imala nešto više sreće, te uživa u braku sa biznismenom Branislavom Grujićem, koji je milioner. Njen suprug je predsednik jedne građevinske kompanije iz Ženeve, koja posluje i u Srbiji, Rusiji, Švajcarskoj, Italiji i Belgiji.

Na svom Instagram profilu neretko objavljuje fotografije luksuza u kojem uživa, pa i velelepno imanje koje gleda na Dunav.

Malo čudo prirode

Daleko od očiju javnosti, u okruženju koje oduzima dah, Branka i Branislav svili su svoje gnezdo, a pravo malo čudo prirode krije se u njihovom dvorištu.

Dom Branke Nevistić, uređen je sa puno ljubavi i truda, a dvorište je toliko lepo da ga mnogi nazivaju najlepšim u našoj prestonici.

Rapsodija boja, raznovrsno cveće i raskošno zelenilo, zajedno sa prostranošću, čine ovo mesto pravom oazom za uživanje, čitanje ili najjednostavnije - odmor.

Na tremu s kojeg se pruža očaravajući pogled ka dvorištu nalazi se komforna garnitura, idealna za porodična okupljanja, a da Branka posvećeno vodi računa o svakom cvetu i listu govori nam i najnovija objava na njenom Instagramu.

