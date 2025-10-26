Slušaj vest

Zlatan Ibrahimović majci Jurki kupio crkvu za 9,24 miliona evra, sestri apartman u Novalji, polubratu Aleksandru dao holding, ocu stan, a nekretnine u Njujorku i Mamiju je prebacio na rajske zone.

U svojoj drugoj autobiografskoj knjizi "Adrenalin", fudbaler Zlatan Ibrahimović napisao je kako je svojoj majci Jurki kupio stan na Pagu kako bi bila bliže sestrama koje žive na tom ostrvu.

Njegova majka Jurka Gravić je iz sela Prkos kraj Škabrnje u zadarskom zaleđu. O Jurkinom životu za medije je govorio je njen brat Gojko Gravić koji živi u Prkosu.

On je rekao kako je Jurka otišla sa 17 godina da radi u Nemačku, gde je upoznala Anića iz Kruševa kraj Zadra. Njemu je rodila dve ćerke, Moniku i Violetu. Kad se brak raspao, udala se za kafanskog pevača Šefika Ibrahimovića, iz Bijeljine, zvanog Kinko. Njemu je rodila dvoje dece, Zlatana koji je postao fudbalska legenda i ćerku Sanelu.

Kada se Jurkin i Šefikov brak raspao, živeli su teško, a o tim teškim danima govorio je i sam Zlatan, koji je u detinjstvu bio više gladan nego sit.

Težak period

On je živeo prvo kod majke koja je naporno i puno radila kao spremačica, potom kod oca koji se lečio od alkoholizma. Nije skrivao teško i problematično detinjstvo, u kojem je lako mogao da dotakne na dno, ali zahvaljujući karakteru uspeo je da dođe do samog svetskog vrha.

Da je velika duša dokazao je kada je s toplinom govorio o svojoj majci za koju je rekao kako joj nije bilo lako da radi i podiže petoro sece.

Zlatan je deo miliona uspeo da prebaci na firme koje je poverio majci i plubratu Aleksandru. Naime, Zlatanova je majka rodila je peto dete u vanbračnoj vezi i taj se Zlatanov polubrat zove Aleksandar Đorđević. Fudbaler je imao i polubrata Sapka, kojeg je dobio njegov otac Kinko, ali je nažalost preminuo 2014. godine u 41. godini, što je Zlatana strašno pogodilo.

Majci kupio crkvu

Zlatan nije majci kupio stan na Pagu već u Novalji, novi luksuzni apartman uknjižen na njegovu sestru Sanelu. Takođe, majci je kupio crkvu u Švedskoj za 9,24 milona evra. Bivša spremačica, koja je naporno radila po 14 sati dnevno da podigne svojih petoro dece, danas može da bude ponosna i zadovoljna.

Imperijal piše da je fudbalerova priča ujedno vodič kako milijarderi Zlatanovog ranga upravljaju svojim luksuznim nekretninskim carstvom preko firmu registrovanih na članovima porodice, kao i preko advokatskih specijalizovanih na transfere vlasništva u "porezne oaze".

Švedska je uređena i transparentna skandinavska država tako da kod njih nema nikakve mistifikacije u pogledu toga gde neko živi, koliko vredi nekretnina u kojoj živi a preko njihovih registara moguće je dobiti niz podataka za koje bi iz hrvatske Agencije za zaštitu osobnih podataka smatrali da predstavljaju kršenje nečije privatnosti. Zahvaljujući tom sistemu registara zna se gde sada žive članovi najuže porodice Zlatana Ibrahimovića.

Častio i oca

Ocu Šefiku sin je kupio novi krov nad glavom i to u ekskluzivnom delu Malmea. Naime, 71-godišnji Šefik koji je jedva spajao kraj s krajem dok je podizao Zlatana, nastupajući u balkanskim krčmama u tom gradu i lečeći depresiju za rodnim krajem, sebi ne bi pod stare dane mogao da priušti skupi stan.

S druge strane, Zlatanova majka Jurka živi u ulici Henrik Menanders u Malmeu. Iako se radi o reprezentativnoj adresi Jurka je tu okružena komšijama i to svima redom iz zemalja bivše Jugoslavije.

Sanela Ibrahimović, Zlatanova jedina sestra koju je Jurka dobila u braku sa Šefikom Ibrahimovićem, živi u ulici Slottsgatan koja se nalazi u neposrednoj blizini Muzeja moderne umetnosti u tom gradu. Na njoj je i apartman u Novalji. Sanela je u telefonskom imeniku Švedske upisana i sa adresom stana koji je na majku Jurku. U neposrednoj Sanelinoj blizini živi i Zlatanova polusestra Monika Anić. Ona ima 52 godine. Ona je administratorka u socijalnoj službi. Najmlađi Zlatanov polubrat Aleksandar Đorđević živi sa suprugom Lindom Sofie Đorđević u ulici Mabärsgatan. Na toj je adresi i jedna od firmi preko kojih Zlatan upravlja svojim nekretninama, a koje formalno na majku Jurku i brata Aleksandra.

Druge dve firme u kojima je aktivan Zlatanov polubrat su one u kojima upravljačku ulogu ima i majka Jurka.

