Neda Ukraden održaće večeras veliki solistički koncert u Zagrebačkoj areni.

Pripreme su trajale mesecima. Koncert je podeljen u nekoliko segmenata, a svaki će pratiti vrhunski kostimi i scenski nastupi.

U Zagreb je stigao ceo tim, čak i ljudi iz Londona, jer će pevačica po prvi put izvesti pesmu „Zora je“, koju je snimila posle 40 godina u novom ruhu, u Londonu u čuvenom studiju Abbey Road sa London Philharmonic Orchestra.

Proba Nede Ukraden pred Zaagrebačku arenu Izvor: Instagram

Pevačicina porodica već je stigla, svi su uz nju i željno očekuju večerašnji koncert.

Neda je ovih dana imala i finalne probe — po dve u toku dana — kako bi sve bilo na vrhunskom nivou.