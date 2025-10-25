Pevačica sprema spektakl u zagrebačkoj Areni, gde će po prvi put izvesti pesmu „Zora je“ u novom ruhu, snimljenu u Londonu sa filharmonijskim orkestrom.
NEDA UKRADEN SPREMNA ZA SPEKTAKL U ZAGREBU: Na scenu će izvesti celi simfonijski orkestar iz Londona - evo kako je bilo na probi
Neda Ukraden održaće večeras veliki solistički koncert u Zagrebačkoj areni.
Pripreme su trajale mesecima. Koncert je podeljen u nekoliko segmenata, a svaki će pratiti vrhunski kostimi i scenski nastupi.
U Zagreb je stigao ceo tim, čak i ljudi iz Londona, jer će pevačica po prvi put izvesti pesmu „Zora je“, koju je snimila posle 40 godina u novom ruhu, u Londonu u čuvenom studiju Abbey Road sa London Philharmonic Orchestra.
Pevačicina porodica već je stigla, svi su uz nju i željno očekuju večerašnji koncert.
Neda je ovih dana imala i finalne probe — po dve u toku dana — kako bi sve bilo na vrhunskom nivou.
„Biće ovo čarobna noć“, izjavila je pevačica koja je već u Areni na finalnim pripremama.
