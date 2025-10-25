Slušaj vest

Marija Kilibarda, uživa u vezi sa Branislavom Vučelićem, sinom glumice Ljiljane Dragutinović, a malo ko pamti da je lepa voditeljka bila u braku koji je trajao svega godinu dana.

Prvi muž

Bivši muž Marije Kilibarde proslavljeni je košarkaš, Vladimir Radmanović, kojem je nakon dužeg perioda zabavljanja izgovorila "da", međutim par je ubrzo shvatio da nisu jedno za drugo te je usledio razvod.

Voditeljka i košarkaš venčali su se 2016. godine u Sabornoj crkvi. Marija nije javno govorila o svojoj udaji, a želja njenog supruga bila je da njihovo venčanje ne bude medijski propraćeno.

Foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić

Oni su živeli na imanju Radmanovića u Starim Banovcima daleko od gradske gužve, a nakon godinu dana odlučili su da stave tačku na svoj brak.

Kao i samo venčanje, brak je okončan u tajnosti, oboje su nakon razvoda nastavili dalje. Glavni okidač bilo je neslaganje u Marijinom i Vladimirovom karakteru, ali su se ipak rastali bez teških reči i skandala.

Razvod bez skandala

- Smeta mi kad čujem ljude koji, komentarišući moj ili nečiji drugi odnos, tvrde da bračni partneri prebrzo odustaju. Niko ne zna šta se dešava iza zatvorenih vrata. Zato i ne volim da pričam o svom privatnom životu.... Nisam pričala dok sam bila najzaljubljenija, zašto bih i sada - kazala je Marija jednom prilikom za "Stori".

Marija je jednom prilikom istakla pričala o tome kakav muškarac njoj odgovara:

1/10 Vidi galeriju Marija Kilibarda Foto: M.P./ATAImages, PrintscreenInstagram/kilimara, Printskrin/Instagram

- Ljubav jeste esencija i osnovni preduslov dobrog partnerskog odnosa, ali nije dovoljna za njegovo funkcionisanje. Kad čujem ono ‘suprotnosti se privlače’, odmah pomislim - kakve suprotnosti, hoću nekoga ko je isti car kao i ja - rekla je voditeljka koja nije krila da joj je razvod teško pao te da se za pomoć obratila psihoterapeutu.

Harizmatična voditeljka je nakon košarkaša, uplovila u ljubavnu vezu sa Branislavom Vučelićem, sa kojim je dobila ćerku Senju. Njihovu ljubav Marija je držala daleko od očiju javnosti, a nedavno je istakla da je u njemu našla najboljeg prijatelja, te da joj je pomogao kada je prolazila kroz teške probleme.

Bane je, inače, pre Marije, bio u vezi sa Anom Nikolić i Sandrom Drašković, poznatijom kao Sani Armani, ali je svoju zavodničku prošlost ostavio iza sebe kada se skrasio pored lepe voditeljke.

Kurir/blic

Marija Kilibarda bez šminke: