OVO JE NJEN TAJNI SASTOJAK! Pevačica Biljana Jevtić pred kamerama Kurira pokazala kako sprema ajvar - Otkrila da li će početi da prodaje svoje umeće
Pevačica Biljana Jevtić podelila je na društvenim mrežama snimak sebe kako peče paprike, a ovaj video snimak je postao pravi hit na interetu.
Ekipa Kurir televizije odlučila je da se zaputi na obalu Dunava i sama proveri pevačicino umeće u pravljenju ajvara.
- Neki kažu da treba da se koriste štipaljke, ja ih ne koristim. Ovo su seljačke, radničke ruke. Kakve štipaljke, pa čemu služi drška= Nikada ne stavljam rukavice - kaže Jevtić.
Ova pevačica zimnicu sprema sama, tradicionalno, onako kako je naučila od svoje majke.
- Ovako je moja majka pravila. Kada je sve gotovo, sameljemo ajvar i pred kraj, ukoliko je mera 50 kilograma paprike, ja stavim pola flaše ulja u šerpu gde će se mešati i stavim 100 ili 150 grama šećera. Onda dodajemo papriku - kaže Jevtić.
Biljana Jevtić otkriva i da njen suprug Aleksandar Ilić voli ajvar, a najviše voli kiseo kupus. Pevačica je pred kamerama Kurira i samlela paprike. Ona je i zapevala pesmu "Dunave, Dunave", rekavši da joj ova blizina reke daje inspiraciju.
- Sada se stavi so i treba da stoji, da se prohladi, tegle moraju da budu vruće. To treba da stoji nekoliko sati ili još bolje preko noći, nezatvoren, da diše, prekriven samo krpom - kaže pevačica.
Novinarka Kurira donela je pevačici i ajvar njene bake, pa i probala ajvar Biljane Jevtić.
- Ja ovo pravim za sebe i svoju porodicu, ali šalu na stranu, mnogi su se javljali da pitaju da li prodajem ajvar. Možda jednog dana i hoću.
