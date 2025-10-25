Slušaj vest

Baka Prase se oglasio iz Italije i obavestio javnost da uskoro planira da se ženi.

Već neko vreme Bogdan Ilić sa devojkom Milenom uživa u Italiji, a svakodnevno objavljuje njihove privatne trenutke.

Uskoro svadbena zvona

Kontroverzni jutjuber sada je iznenadio svoje pratioce na društvenim mrežama kada je objavio fotografiju sa Milenom a u opisu slike otkrio da planiraju venčanje.

Baka Prase sa devojkom
Baka Prase sa devojkom uživa u Italiji Foto: Instagram

- Planiramo venčanje, lol - napisao je Ilić.

Poznavajući njegov stil šale mnogi nisu poverovali u njegove planove, te misle da je još jednom pokušao da uzburka javnost novim informacijama.

Bivša ljubav

Pre ljubavi sa Milenom, Baka Prase je bio u vezi sa Anjom Bla koja je nedavno napustila Srbiju i preselila se u Dubai.

Nedavno je Bogdan otkrio da je Anja posle raskida rasprodala sve što joj je ikada poklonio.

Pogledajte kako izgleda Anja Bla Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Znam da je Anja prodala mercedesa, bezveze priča, ali njen poklon, njena stvar šta će uraditi. Rekao sam u nekom lajvu da će ga prodati, znao sam... Pre nekoliko meseci je pitala Igora gde je kartica od sata dijamantskog što sam joj kupio i ona je izgubila karticu za moj i njen sat. Ona je izgubila obe kartice dok je nešto sređivala, i rekla je Igoru da hoće da proda sat, i kao ako ne mogu da ga prodam baciću ga u kontejner, kako je ružan sat, seljački... Glup odnos prema poklonu - rekao je Baka Prase.

Ne propustiteStarsLEPA LUKIĆ ODBILA PONUDU BAKE PRASETA! On uputio javni poziv za dejt, ona ga oduvala: Evo šta mu je poručila
lepa baka prase.jpg
Stars"OSTALA MI JE MRLJA, A ONI IMAJU PROBLEM SA EGOM" Edita o Baki Prasetu i Luksu, spominjali njene intimne odnose, Bogdan se javno izvinio, a ona i dalje van sebe
Edita Aradinović.jpg
StarsREKAO DA JE CELA IZOPERISANA, A SADA TVRDI OVO Baka Prase se oglasio nakon što mu je devojka ugradila silikone: Ljudi, to rade sve žene!
ana-01-ana-paunkovic.jpg
Stars"IZJAVIO BIH JOJ SAUČEŠĆE, JODŽIR JU JE OSTAVIO..." Baka Prase šokirao detaljima o braku influensera i voditeljke: Evo zašto je napustio porodični dom
baka.jpg

 Ovako Anja Bla izgleda u minijaturnom bikiniju:

Anja Bla Izvor: Instagram/anjablaa