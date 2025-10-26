Slušaj vest

Darko Lazić je - nakon svih saobraćajnih nezgoda koje je imao u proteklom periodu - postao idealan promoter automehaničarskih radnji. Njega je angažovala jedna radnja koja se bavi polovnim delovima za automobile slupane u sudaru.

Naravno, pevač uopšte nema problem s tim što je promoter za polupane automobile, pa u videu koji su plasirali vlasnici automehaničarske radnje ima ceo scenario, koji bi možda i bio zanimljiv da nije baš Darko u pitanju. Ovaj video šokirao je korisnike društvenih mreža, pa se ispod reklame mogao naći niz negativnih komentara.

Jeftin scenario

- Je l' ima neka radnja da se Laziću zameni mozak; Je l' mu ponestalo para pa mora ovo da radi; Ovo je definitivno nešto najgore što se moglo videti u Evropi; Dare, verna mušterija - glase komentari.

Ali da se vratimo na Darkov talenat za promovisanje automehaničarske radnje. Inspiraciju za video imali su i pevač, ali i vlasnici radnje. Dok Darko stoji ispred oštećenih delova automobila, u jednom momentu se zapita kako će se rešiti njegov problem, a onda uzima telefon.

- Au, druže, ne vredi. Moram zvati neke ljude za ovo - kaže Lazić, a onda zove broj automehaničarske radnje.

- Gde si, bre, Dare, dugo te nije bilo - govori zaposleni.

- Imam problem - kaže Lazić, dok mu radnik odgovara:

1/8 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

- Znamo, videli smo sve. Trebaju ti delovi. Rešeno sve, očekuj delove do kraja nedelje - govori dečko s druge strane linije, a Darko mu se zahvaljuje.

- Tačno sam znao da kod vas sve može da se nađe. Najbolji ste, hvala puno - govori Lazić i reklama se završava.

Istina je da ovaj snimak na profilu radnje za automobilske delove ima do sada najviše pregleda, međutim, sudeći po komentarima, ne bismo mogli da tvrdimo da se ovakav vid reklame dopao nekome. Jasno je da su vlasnici hteli da koristeći poznato lice dosegnu što veći broj pregleda, samo je pitanje da li su odabrali pravu osobu. Ono što nam je najviše privuklo pažnju je komentar "Da li je Darku zafalilo para", a s obzirom na to da se sve više šuška da je Lazić u finansijskim problemima, možda i možemo opravdati ovaj bizarni potez pevača.

Podsetimo, 25. septembra 2025. godine Darko i njegova supruga Katarina doživeli su ozbiljnu saobraćajnu nezgodu, koja je mogla da se završi kobno. Na sreću, pevačeva supruga je prošla bez ozbiljnih povreda, dok je folker zadobio posekotine po licu i glavi. Lazić je i ranije više puta punio medijske stupce zbog saobraćajnih nezgoda, a nesreća iz oktobra 2018. zauvek je promenila njegov život - tada je bio na ivici smrti.

Rekorder u udesima

U tom sudaru zadobio je teške povrede: polomljena rebra, karlica, kuk i grudni koš, uz hematom na glavi, kao i povrede unutrašnjih organa - slezine i bubrega. Mesec dana bio je priključen na aparate, dok je 23 dana proveo u komi. Posle stravične nesreće kod Brestača pevac je imao još nekoliko saobraćajnih incidenata, uglavnom s manjom materijalnom štetom i lakšim posledicama.