Slušaj vest

Marina Visković (37) jedna je od najatraktivnijih na domaćoj javnoj sceni, a o estetskim zahvatima je otvoreno govorila.

Marina je rekla da ne želi da izvadi silikone, iako vidi da mnoge njene koleginice poslednjih godina to rade.

"Zadovoljna sam svojim izgledom"

- Primetila sam da su mnoge žene počele da vade silikona, a iskrena da budem, meni to ne predstavlja sferu interesovanja. Ne razmišljam o tome da na sebi bilo šta vadim, menjam ili premeštam. Zadovoljna sam svojim izgledom i neka tako i ostane - rekla je Marina jednom prilikom i dodala:

1/6 Vidi galeriju Marina Visković za odmor iskeširala 15.000 evra Foto: Privatna Arhiva

- Svako vreme naravno nosi neke trendove. Neka svako radi šta misli da mu treba i da mu pristaje. Više treba svakako da se volimo i podržavamo, nego da se mrzimo i osuđujemo. Ništa neću da menjam, ne zanima me da li me neko mrzi zbog toga.

Ovako održava liniju

Marina je jednom prilikom otkrila kako održava figuru.

- Trening i pravilna ishrana mogu jedino da drže u kondiciji. Pokrenula sam svoju aplikaciju, delim savete sa ljudima koji žele da znaju na koji način ja održavam svoju liniju. Ja sve jedem, nema nešto što ne volim, samo umereno. Mera je najvažnija - rekla je tada i osvrnula se na poroke.

1/7 Vidi galeriju Marina Visković Foto: ATA images

- Pušim elektronske cigarete, pred nastup volim da zapalim, volim da popijem vino, ali se to ne dešava često. Ja obožavam da spavam, volim da budem u krevetu, da jedem u krevetu, da gledam filmove. Tako izgleda moj dan kada ne radim. Tada uživam zaista.

Kurir/Blic

Marina Visković o ljubavi: