Goran Bogdan jedan je od najpopularnijih glumaca u regionu, samim tim i vrlo dobro plaćen za uloge u serijama i filmovima. Ali to ne znači da on nema probleme s plaćanjem komunalija kao mnogi drugi ljudi. Prema pisanju sajta Imperijal.net, Goran duguje 33 evra za gas, zbog čega mu preti prinudna naplata!

Zvanično objavljeno

Istražujući podatke za prisilnu naplatu zbog koje je glumac završio na Opštinskom građanskom sudu u Zagrebu, Imperijal je otkrio da glumac u Zagrebu poseduje trosobni stan u jednoj od donjogradskih ulica u samom središtu hrvatske metropole.

- Očito su život i posao na raznim lokacijama uzeli maha, pa tako Goran Bogdan nije platio sve račune na vreme, te se stoga našao pred prinudnom naplatom. Vidljivo je to iz izvršnog dokumenta koji je završio na zagrebačkom sudu. Naime, Gradska plinara Zagreb - naplata tereti ga za neplaćene račune koji sežu i u prošlu godinu u iznosu od 33 evra. Zbog toga traže da im dospeli dug sa zakonskim zateznim kamatama plati u roku od osam dana zajedno s troškovima prinudne naplate u iznosu od 25 evra uvećano za zakonske zatezne kamate. U dokumentu je navedeno kako se predlaže prinudna naplata na imovini skladno odredbama zakona. Izvršeno rešenje krajem juna potpisala je zagrebačka javna izvršiteljka Jasna Zorić - piše na sajtu Imperijala. Glumac se o ovome nije oglašavao.

Goran Bogdan (44) već je u dosadašnjoj karijeri postigao mnogo toga. Prošle godine bio je zapažen po ulozi u filmu "Čovjek koji nije mogao šutjeti". Taj film je na Filmskom festivalu u Kanu osvojio Zlatnu palmu, a na 37. ceremoniji dodela Evropskih filmskih nagrada (EFA) u švajcarskom gradu Lucernu primio je nagradu za najbolji evropski kratki film. Bio je nominovan i za Oskara, ali taj prestižni kip mu je ipak izmakao. Bogdan iza sebe ima i druge značajne uloge koje su bile u svetskim nominacijama. Tako je krajem 2020. nominovan za najboljeg evropskog glumca, takozvani evropski Oskar.

Iako se o njegovoj karijeri zna puno i o tome rado priča u javnosti, o njegovom privatnom životu se zna malo. Da nije njegov beogradski prijatelj prošle godine objavio kako je dobio dete sa atraktivnom glumicom, ko zna kada bi to šira javnost saznala. Naime, krajem prošle godine u hrvatskim i srpskim medijima odjeknula je vest da su Goran Bogdan i beogradska glumica Jovana Stojiljković dobili prvo zajedničko dete.

Postao otac

Iako su oboje nastojali da svoju vezu zadrže dalje od javnosti, ipak su mediji objavili kako su vezu započeli 2019. godine, potom je nakratko prekinuli, te da od 2021. godine uživaju u skladnom odnosu koji je krunisan prinovom. Da će postati roditelji, otkriveno je u tokom 2024, kada se Jovana pojavila s trudničkim stomakom u Puli na polufinalnom ocenjivanju za međunarodnu nagradu Emi na koje je stigla kao pratnja svom partneru.

Zbližili su se snimajući seriju "Područje bez signala", u kom su oboje imali uloge.

- Što se tiče Jovane i privatnog života, to ne komentarišem nikada, hvala vam - kazao je svojevremeno Goran Bogdan.