Učesnik „Elite 9“ Marko Janjušević Janjuš otvorio je dušu tokom razgovora sa cimerom Mikijem Dudićem, kada je progovorio o svom pokojnom bratu Mihajlu, koji je preminuo u decembru 2023. godine.

Bivši košarkaš se emotivno prisetio teških trenutaka i otkrio kako je saznao tužnu vest. U to vreme, podsetimo, Janjuš je bio učesnik rijalitija „Elita 7“, gde je vest o bratovoj smrti duboko potresla i njega i sve njegove tadašnje cimerе.

Foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić

- 10 uveče, dvojica iz obezbeđenja dolaze i ovako ih gledaš, približavaju se tebi, a ti brate, znaš da se nešto desilo. Pre nego što su došli, ja sam osetio, zabolela me je glava bila i probudila me je bol. To je bilo negde oko pola 10 i ja se budim i tražim lek. Sve me je bolelo, ceo vrat, ne mogu da gledam na oči. Seo sam i popio lek i vidim da obezbeđenje kreće prema meni. Osećaj, bolje da ti ne objašnjavam kakav je... - rekao je Janjuš, pa dodao:

- Izlazim, približavam se tamo vidim auto od bivše žene i tad mi je pao mrak na oči. Ulazim unutra, tu bivša žena i tetka. Prvo su mi rekle da je sa Krunom sve dobro. Ja ih pitam: "Sa kim nije dobro?", a one mi kažu da mi brat nije dobro. Ja ih pitam: "Jel živ?", a one meni da nije - ispričao je on.

"Kajem se što ga nisam još jednom zagrlio"

Podsetimo, Janjuš se zbog smrti brata raspao na komade, pa priznao zbog čega se kaje, te sebi ne oprašta što nije više vremena provodio s bratom.

- Jedino što se kajem jeste što više vremena nismo provodili zajedno, ali to je život, kada odrasteš, svako ide na svoju stranu, pogotovo ja, koji sam imao drugu porodicu. Ne kajem se jer nisam mogao da mu pomognem, znam da nisam, ali se kajem što ga nisam barem zagrlio onako kao kad je bio mali, kad sam ga grlio i ljubio da se mami žalio da ne može da izdrži koliko ga gnjavim... Mnogo sam ga voleo, mnogo... On je bio moje sve... - rekao je Janjuš.

Nakon toga Janjuš je otvoreno pričao o tome da ništa nije ukazivalo na tragediju.

- Ne, ništa nije ukazivalo na ovu tragediju. Voleo je majku najviše, ona je bila njegov život, dan nije prošao da se nisu čuli. Nikada ništa nije ukazivalo... to me i boli, i mene i moju porodicu. Niko nije znao da bilo koji problem ima, niko, a jadan je sigurno možda i imao, a ćutao, da mi je samo rekao, pa šta god da je, rešio bih, sve se da rešiti, osim, nažalost, stvari koje je uradio - rekao je Janjuš kroz suze, te otkrio šta je Mihajlo uradio neposredno pred smrt.

- Ništa nismo pronašli, osim da je postavio majčinu sliku u telefonu sa srcem ispod oka. Samo njen kontakt je imao u telefonu, zadnje što je poslao našoj mami bila su tri srca. Od tog trenutka mu se izgubio svaki kontakt i niko nije mogao da ga dobije do dana kad se ušlo u njegov stan i zatekli šta smo zatekli. Bilo je mnogo ljudi, i dalje dolaze, zaslužio je da bude, moja porodica je zaslužila, mrava zgazili nisu, duša me boli za majkom i ocem i bratom. Ja imam Krunu, pa lakše podnosim sve i ako me guši u grudima, ali se borim... Mnogo mi je teško, mnogo...

