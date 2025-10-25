Slušaj vest

Pevač Boban Rajović, koji je nedavno na svom solističkom koncertu u Ljubljani blistao u odevnoj kombinaciji vrednoj čak 45.000 evra, otvorio je dušu i progovorio o svojim muzičkim počecima.

Rajović je istakao da je karijeru izgradio bez ičije pomoći, oslanjajući se isključivo na svoj rad i upornost, bez podrške velikih produkcijskih kuća.

Govoreći o današnjim muzičkim takmičenjima, popularni pevač nije krio razočaranje. Kako kaže, ta takmičenja su izgubila smisao, jer u žiriju često sede ljudi koji, po njegovom mišljenju, nisu kompetentni da ocenjuju mlade talente koji tek ulaze u svet muzike.

Boban Rajović priredio koncert kakav se ne pamti u Lebanama Foto: Privatna Arhiva

- Meni su ta muzička takmičenja postala smešna, da kažem rijaliti. Prvo sam sebe napomenu...Da su mene pozvali pre pet ili šest godina u tom žiriju, ja ne bih pristao. Prvo bih rekao: "Ljudi, ja nisam dovoljno elokventan da procenjujem i ocenjujem te pevače". Ja, koji imam tu karijeru koju imam razmislio bih se da li je to mesto za mene. To je mesto za ozbiljne, velike muzičke stručnjake, a ne danas, Bog te video...Pojavljuje se svako. Treba nekome da kaže kako peva, a on isti ne zna da peva. O čemu mi pričamo - rekao je Rajović u emisiji "Minsko polje".

Na pitanje da li misli na Desingericu, pevač se samo nasmejao i dodao:

- On je šoumen i svaka čast na tome. Vrlo moguće da on ima sluha, samo što taj sluh ne koristi na pravi način. On na tim svojim nastupima ne koristi sluh. Možda on peva kao Pavaroti, ali ga do sada niko od nas nije čuo. Tako da, sve je to bućkuriš Desingerica koji je šoumen, ali ja nisam neko ko treba da sudi.

Deo koncerta posvećen Halidu Bešliću

Podsetimo, Rajović je pre nekoliko dana zapalio Ljubljanu koncertom o kojem se i dalje priča, a publiku je posebno dirnuo trenutak kada je deo nastupa posvetio pokojnom Halidu Bešliću.

Najemotivniji trenutak večeri usledio je pred sam kraj, kada je pevač dirljivo posvetio nekoliko minuta nedavno preminulom kolegi i prijatelju Halidu Bešliću, istakavši da mu je bio veliki prijatelj i čovek koga nikada neće zaboraviti. Celu dvoranu tada je ispunila tišina i emocija – trenutak koji su mnogi opisali kao najiskreniji i najdirljiviji deo večeri.

1/5 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Privatna arhiva

Publika u Ljubljani nije krila oduševljenje — ovacije su trajale minutima, Boban je vraćen na bis.