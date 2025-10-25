Slušaj vest

Pevač Emir Brunčević ipak je odlućio da snimi i objavi pesmu "Dete ulice" iako je prvobitno planirao da odustane nakon što je. Šako Polumenta u poslednjem trenutku otkazao duet.

Polumenta je, navodno zbog zdravstvenih problema, dan pre snimanja spota otkazao dolazak u Beograd, uprkos tome što je cela ekipa već bila angažovana i plaćena. Nakon toga, Brunčević je najavio da povlači pesmu.

Sve se promenilo kada je „Dete ulice“ odjeknula u izvođenju Emira u emisiji „Amidži šou“. Reakcije publike bile su izuzetno pozitivne, a društvene mreže preplavili su komentari podrške i molbe da pesmu objavi sam.

Brunčević je poslušao fanove i pesmu je objavio u petak, 24. oktobra u podne, u solo verziji.

Objava pesme izazvala je i reakciju Šaka Polumente, koji je numeru prvi put otpevao još 1999. godine. Iako se njih dvojica poznaju, Polumenta je na društvenim mrežama Emira nazvao samo „nekim pevačem

- Čujem neki pevač snimio moju pesmu "Dete ulice" iz 1999. godine, a da nije ni pitao. Toliko o njemu, samo da znate.

Podsetimo, Emir Brunčević i Šako Polumenta su planirali duet, ali je pevač zbog zdravstvenih problema otkazao. Ubrzo nakon toga Polumenta se oglasio i izneo svoju stranu priče.

- Moji prijatelji su hteli da mu učine da snimi spot sa mnom, više puta sam mu pomogao na početku karijere u smislu da sam mu dao mikrofon na mojim nastupima. Zvao me je da snimimo pesmu i toga dana sam ga pozvao putem video-poziva gde je jasno video da sam bolestan. Imao je priliku da vidi i kolika mi je izmerena temperatura. Rekao sam mu da ćemo snimiti za 3-4 dana kada budem bolje, a u međuvremenu mi je poslao i snimak strofe koju je on otpevao i meni se to nije svidelo. Moje pesme su pre svega emocija, te se njegovo zavijanje nije uklopilo u zamisao. Ja sam gigant za njega i valjda imam pravo da ne prihvatim nešto. Kada je tako kukavički u emisiji govorio, onda je trebao i da pročita poruku koju sam mu poslao - rekao je Šako, nakon čega je poručio da je Brunčević ispao krajnje neprofesionalan.

- Koliko je samo novca zaradio od mojih pesama, ali je na kraju ispao krajnje nezahvalan i neprofesionalan. Neka se okrene kroz svoj muzički život, koliko je para uzeo na moju pesmu. Samo na pesmu "Sin poroka" je uzeo bakšiša u vrednosti jednog stana - tvrdi Šako.