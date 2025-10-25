Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Sofija Janićijević kada je došla u Elitu 8 bila je izabrana za najlepšu učesnicu i ponela titulu Mis za tu sezonu.

Sofija Janićijević uspela je izgledom da obori mnoge učesnike prethodne sezone Elite, poput Terze, kojem je unistila veridbu s Milicom, a nakon što je izašla iz rijalitija odlučila je da poseti plastičnog hirurga i uradi neke promene na licu.

Ona je uradila toliko intervencija da je potpuno promenila fizionomiju lica, podigla jagodice, ubrizgala filere, smanjila nos, a onda i promenila oblik brade. Sada je ponovo otišla na još jedno ulepšavanje, a kada je pokazala novi izgled njeni pratioci ostali su zatečeni.

Oni su joj postavljali pitanja zbog čega je to uradila od sebe, a ona je na svaki uredno odgovorila.

- Ja sam bila i ostala najbolja. A od tebe… možda jednog dana napravim čoveka, ako mi bude do humanitarnog rada. Ličim na ono što bi i ti, da te mozak i novčanik ne izdaju. Ali ne brini, ja sam humana, mogu pomoći ako baš zatreba - odgovarala je ona na komentare.

Fanovi je uporedili sa Sitom Ahmić

To se Sofiji nije ni malo dopalo.

- Da se rodim još sto puta, ne mogu i ne želim biti kao Sita. Nismo ni slične, ni po stavu, ni po mozgu, ni po načinu na koji nosimo sebe. Ali razumem tvoju zbrku — kad mozak radi na njenom nivou, sve ti izgleda isto. Zato i mene vidiš u njoj, jer da možeš da razlikuješ kvalitet, ne bi me uopšte uporedila - rekla je ona.

Oplela po Mini i Terzi

- Pa ovo mi je hit. Sviđa mi se nova veza Uroša Stanića i ovog malog Dekija. Sviđaju mi se Terza i Mina, Terza koji pošto poto želi da bude bilo koja tema, a Mina kojoj je Terza prvi muškarac kog je ona odbila za 27 godina, kog ima. Ovo je mi je sve hit nad hitovima - rekla je Sofija, a onda je nastavila:

Sam početak rečenice Minine da Terza razmišlja mi je znak pitanja, jer Terza nema čime da razmisli. To je čovek koji nema čime da razmišlja, Mina koja isto razmišlja, ona će biti s Terzom sigurno. Znam da se Mina bavila prostitucijom od 14. godine, gledala sam njene sezone prethodne, mislim da će ova sezona biti vrlo burna i turbulentna. Čula sam da Mina priželjkuje moj ulazak i Terzinu reakciju, mislim Mina zna i trudi se da pokaže sebe u najboljem svetlu, ali joj ne ide, još sa onom kratkom frizurom ne znam da li je muško ili žensko. On je jednom dobio premiju i ima taj sindrom misice i žaliće. Ne može Mina da mi parira, ma jok, stvarno ne može.

