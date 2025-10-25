Slušaj vest

Voditelj Milan Milošević, poznat po svom humoru i upečatljivim izjavama, ponovo je privukao pažnju javnosti iskrenim komentarom o pojedinim estradnim ličnostima.

Gostujući u podkastu kod Lune Đogani, Milošević je odgovarao na pitanja o domaćoj estradi, a jedno od njih bilo je ko je, po njegovom mišljenju, najiritantnija osoba među poznatima.

Voditelj nije mnogo razmišljao i odmah je bez ustručavanja dao svoj odgovor.

- Držaću se pevača i pevačica. Najiritantnija osoba na estradi, kada gledam njene intervjue, mi je Milica Pavlović, a isto tako i Barbara Bobak. Pesme obožavam, ali su mi iritantne što se tiče njihovih priča i tih stvari koje one pričaju. Totalno mi para uši, ne mogu da odgledam do kraja, ali pesme obožavam.

Njegov komentar brzo je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, dok su jedni podržali voditelja zbog iskrenosti, drugi su smatrali da je bio previše oštar prema popularnim pevačicama.

Darko Tanasijević iskreno o Milanu

Podsetimo, Voditelj Darko Tanasijević uspešno već godinama vodi rijaliti program na Pinku, a sada je bez dlake na jeziku otkrio sa kojim kolegama je blizak, kao i kako gleda na povremene psovke Milana Miloševića, koje se često tokom programa.

Darko tvrdi da program vodi svako na svoj način, kao i da je narodu to sve verovatno simpatično kada je Milan u pitanju.

- Milan je drugačijeg senzibiliteta, drugačija mu je energija sa učesnicima, a drugačija i meni. Verujem da nekada u toku tih debata te stvari izlete za crnim stolom. Živi smo ljudi i ne treba to uzeti za zlo. Kad je Milan u pitanju, to je i simpatično i viralno, te bude simpatično gledaocima. Mislim da nikada nije prešao liniju koju ne bi trebalo da pređe. Nekad nas savlada i umor, tu je i način komunikacije koji imaju neki ljudi, tačnije rijaliti učesnici, pa je nekad teško dopreti do njih.

