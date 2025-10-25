Slušaj vest

Tihomir Tepić godinama je bio zaštitno lice "Grand" produkcije. Nakon višegodišnjeg voditeljskog rada Tepić je napravio pomak i uplovio u muzičke vode.

Nedavno je govorio da se muzikom bavi iz ljubavi i da ne razmišlja da od toga zarađuje. Na pitanje novinara da li bi se za koju godinu prijavio u emisiji "Nikad nije kasno", on je odlučno odgovorio da može biti samo voditelj u ovom formatu.

- Je l' ti ja delujem kao neko ko može da ide u "Nikad nije kasno"? Je l' se vređamo, ja ne bih kod Žike ni mrtav išao. Šalim se, nisam negde tu. Mogu samo da vodim te emisije, samo da im pokažem kako se to radi. Mislim da posle toliko godina televizijskog iskustva mogu samo da me angažuju. Šalim se, pevam isključivo iz ljubavi i zato što mi se to dopada. Imam savršen odnos sa publikom i gde se ja zadesim, dali je to kafana ili nečiji nastup, i to iskutvo da umem da proinađem žicu i pesmu koja se dopada. Možda je to iskustvo, a i svi mi kažu da imam tu neku specifičnu boju i emociju koja ih dira - rekao je Tepić za "Grand".

Žika Jakšić imao moždani udar

Žika je nedavno otvoreno govorio o svom stanju i tome kako je sam sebe naterao da ode u bolnicu i vidi u čemu je problem.

- Primetio sam da nerazgovetno pričam, onda sam se obukao, nije me uhvatila panika. Pozvao sam vozača koji me je odvezao u KBC Bežanijska koja, oni su odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar. Onda su me odvezli u bolnicu Sveti Sava koja je specijalizovana za te vrste bolesti. Kada sam već ušao, hiljadu doktora oko mene. Oni su me preuzeli. Uveli su mi terapiju, krenulo je razređivanje krvi, skener glave, hiljadu čuda – rekao je on.

