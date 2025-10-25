Slušaj vest

Posle gotovo deset godina ljubavi, jedan od najpopularnijih pevača domaće muzičke scene, Saša Kovačević, odlučio je da konačno stavi tačku na momački život. Njegova dugogodišnja izabranica, Zorana Tasovac, ponosno je pokazala prelepi dijamantski verenički prsten, a zajedničke fotografije koje su podelili na Instagramu izazvale su pravu lavinu reakcija.

Na slikama koje su obišle društvene mreže dominiraju poljupci, zagrljaji i osmesi i emocije koje govore više od hiljadu reči. U bajkovitom, egzotičnom ambijentu, Saša je kleknuo pred svoju voljenu i izgovorio sudbonosno pitanje, a Zoranino oduševljenje bilo je nemoguće sakriti.

1/5 Vidi galeriju Saša Kovačević zaprosio devojku Foto: Printscreen

Brojne poznate ličnosti odmah su im uputile čestitke, među kojima je i Nataša Bekvalac, a fanovi su preplavili njihove profile porukama podrške i lepim željama za budućnost.

Iskru osećam kao svoju ćerku

Saša je nedavno progovorio i o odnosu sa ćerkom njegove nežnije polovine Zorane Tasovac, ističući da uživa sa njom da provodi vreme i da imaju brojne teme za razgovor.

1/8 Vidi galeriju Saša Kovačević sa devojkom Foto: Damir Dervišagić

- Svi znaju da ja nisam Iskrin biološki otac, ali se zaista osećam kao da jesam iako ona ima svog oca i u te stvari niko od nas nije ulazio. Ja nju zaista osećam kao svoju. Imamo prelep odnos i što se vaspitanja tiče, sve polazi iz kuće. Ključ svega je komunikacija. Iskra je preemotivna i neko sa kim zaista može da se razgovara na svaku temu.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjakama: