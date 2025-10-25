Slušaj vest

Milica Pavlović i Aca Lukas su 2022. godine zajedno snimili pesmu pod nazivom „Kidaš me“, koja je kasnije uklonjena sa YouTube-a zbog problema u njihovom međusobnom odnosu.

Pevačica je ranije priznala da je ceo proces snimanja pesme izazvao veliki stres, da su nakon toga prekinuli svaki kontakt, te da je pesmu na kraju snimila sa drugim kolegom.

Foto: Nemanja Nikolić

- Tu pesmu sam već snimila sa nekim derugim i to pre godinu dana, samo što nikako da je objavim. Nikako da stignemo da je ekranizujemo, a neću tek tako da je pustim, jer je ta pesma rađena po mom kroju. Fivos ju je uradio za mene. Na Acine česte komentare da želi da imamo duet, pogotovu ako pesmu Fivos uradi, ja sam ga kontaktirala kada sam dobila numeru "Kidaš me". Odmah me je pozvao i govorio mi kako je on već peva i kako će biti hit. Tako je nastao duet, ali pesma je moja i prava na tu pesmu su moja. Tako da, sem što je možete čuti samo na mojim koncertima, moći ćete uskoro da je čujete i na mom Jutjub kanalu - objasnila je Milica.

- Prvu verziju sam obrisala. To što možete i dalje da je čujete kod Lukasa na Jutjub kanalu, to je samo moja dobra volja da ga ne strajkujem i da mu skinem pesmu sa kanala. To neću učiniti sada posle Balija, ali čekajte još mesec dana. Bavim se sada koncertom, pa znate kada to može da se desi? U januaru. Bilo bi lepo od njega da sam obriše pesmu - govorila je pevačica kroz smeh.

Kako je nedavno izjavila Atina Ferari, Lukas joj je navodno rekao da ga je Milica iskoristila za duet, a zatim šutnula.

- Ne mogu da verujem da je Aca to rekao, šta da kažem? Neka mu služi na čast - poručila je pevačica.

Kupuje stan od 500.000€

Podsetimo, Milica Pavlović odlučila je da na svoje ime upiše još jednu nekretninu, a kako kažu njeni prijatelji ova promena joj je i te kako potrebna. Pavlovićeva navodno kupuje nekretninu u Grčku, tačnije u Atinu gde je već videla stan od 500.000 evra.

Milica je dugo planirala da kupi apartman u Grčkoj, ali uvek su joj pare odlazile na drugu stranu. Sve je ulagala u skupe pesme i spotove, a sada je odlučila da definitivno kupi sebi novi dom, i to u Atini! Svi smo bili iznenađeni kad nam je to rekla, jer je veoma vezana za Beograd... Ubeđivali smo je da odustane, ali ona šta zacrta to mora i da ostvari - kaže izvor blizak pevačici i dodaje da je Pavlovićeva pronašla trosoban stan.

- Angažovala je agente, koji su joj ponudili trosoban stan u luksuznoj četvrti Kolonaki, pa nije ni čudo što će morati da za svoj novi dom izdvoji pola miliona evra. Nije dugo razmišljala, već sledeće nedelje putuje u Atinu kako bi dala kaparu! Presrećna je i puna pozitivne energije. Stalno govori da joj je potrebna promena, ali niko od nas nije očekivao ovako drastičan potez.