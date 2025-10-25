Slušaj vest

Otkako je objavljeno da je Saša Kovačević verio svoju dugogodišnju partnerku Zoranu Tasovac, društvene mreže ne prestaju da gore, a javnost s posebnom pažnjom prati lepoticu koja je osvojila srce jednog od najpoželjnijih pevača sa domaće scene.

Mnogi možda ne znaju, ali Zorana iz prethodne veze sa Bogdanom Srejovićem ima ćerku Iskru, preslatku devojčicu koja je osvojila i Sašino srce.

1/5 Vidi galeriju Saša Kovačević zaprosio devojku Foto: Printscreen

Bogdan je bivši dečko Cece Ražnatović, a sada je oženjen bivšom rijaliti učesnicom Jovanom Ljubisavljević sa kojim je ove godine dobio sina Jakova.

Iskru osećam kao svoju ćerku

1/8 Vidi galeriju Saša Kovačević sa devojkom Foto: Damir Dervišagić

Saša je nedavno progovorio i o odnosu sa ćerkom njegove nežnije polovine Zorane Tasovac, ističući da uživa sa njom da provodi vreme i da imaju brojne teme za razgovor.

- Svi znaju da ja nisam Iskrin biološki otac, ali se zaista osećam kao da jesam iako ona ima svog oca i u te stvari niko od nas nije ulazio. Ja nju zaista osećam kao svoju. Imamo prelep odnos i što se vaspitanja tiče, sve polazi iz kuće. Ključ svega je komunikacija. Iskra je preemotivna i neko sa kim zaista može da se razgovara na svaku temu.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: