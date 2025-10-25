Slušaj vest

Otkako je objavljeno da je Saša Kovačević verio svoju dugogodišnju partnerku Zoranu Tasovac, društvene mreže ne prestaju da gore, a javnost s posebnom pažnjom prati lepoticu koja je osvojila srce jednog od najpoželjnijih pevača sa domaće scene.

Mnogi možda ne znaju, ali Zorana iz prethodne veze sa Bogdanom Srejovićem ima ćerku Iskru, preslatku devojčicu koja je osvojila i Sašino srce.

Saša Kovačević zaprosio devojku Foto: Printscreen

Bogdan je bivši dečko Cece Ražnatović, a sada je oženjen bivšom rijaliti učesnicom Jovanom Ljubisavljević sa kojim je ove godine dobio sina Jakova.

Iskru osećam kao svoju ćerku

Saša Kovačević sa devojkom Foto: Damir Dervišagić

Saša je nedavno progovorio i o odnosu sa ćerkom njegove nežnije polovine Zorane Tasovac, ističući da uživa sa njom da provodi vreme i da imaju brojne teme za razgovor.

- Svi znaju da ja nisam Iskrin biološki otac, ali se zaista osećam kao da jesam iako ona ima svog oca i u te stvari niko od nas nije ulazio. Ja nju zaista osećam kao svoju. Imamo prelep odnos i što se vaspitanja tiče, sve polazi iz kuće. Ključ svega je komunikacija. Iskra je preemotivna i neko sa kim zaista može da se razgovara na svaku temu.

Ne propustiteStarsPOZNATI PEVAČ VERIO DEVOJKU POSLE 10 GODINA VEZE! Saša Kovačević kleknuo na kolena i izvadio dijamantski prsten za Zoranu, Bekvalčeva odmah reagovala (FOTO)
collage.jpg
Stars"HOĆEŠ LI DA SNIMIMO PESMU" Zoi je poslala poruku ovom pevaču, nakon reči koje mu je uputila on je iskulirao
Sara Šekularac
StarsSaša Kovačević u Plavoj dvorani Sava Centra – Spektakl Godine!
Saša Kovačević
Stars"ISKRI NISAM BIOLOŠKI OTAC, ALI..." Saša Kovačević progovorio o privatnom životu, otkrio istinu u kakvim je odnosima sa bratom: Roditelji su se plašili za mene
20231112-21-36-16eon--kanali.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP558 Izvor: kurir tv