Slušaj vest

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale našli su se u centru skandala, kada su isplivale sve prljavštine iz njihovog odnosa.

Nedugo zatim, Sloba Radanović se osvrnuo i na haos koji je tada tresao domaću estradu.

"Raleta odlično poznajem"

Ovako je nekad Sloba izgledao:

1/18 Vidi galeriju Sloba Radanović nekada Foto: Printscreen/Instagram

- Ne bih sad ulazio ni u čiji krevet, privatan život, ali ja Raleta odlično poznajem. Moj je veliki prijatelj i znam da je to jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao u svom životu po duši. U sebi nema ni trunku agresije, uvek sam verovao njemu i nastaviću da mu verujem. Sve je to u žaru ljubavi i emocije - poručio je Sloba.

Osim toga, progovorio je i o aktuelnim muzičkim takmičenjima "Zvezde Granda" i "Pinkove Zvezde".

- Talentovana smo nacija, mislim da je dobro što postoje takva takmičenja da se mlad čovek koji nema uslova ispromoviše. Lično sam se trudio da to iskoristim i rezultati su se pokazali, hvala Bogu - objasnio je Radanović.

Rale i Ana se pomirili

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić i Goran Ratković Rale su rešili nesuglasice Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić Nenad Kostić Instagram, Pritnscreen/Instagram

Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, zbog čega je on dobio zabranu prilaska od 30 dana.

Ipak, nakon medijskog skandala o kojem se danima pričalo, čini se da je par očigledno izgladio odnose, te se pevačica sada takoreći uselila kod njega u kuću na Avali, pisali su mediji.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: