SLOBA RADANOVIĆ OTKRIO ISTINU O RALETU! Spomenuo i skandal s Anom Nikolić, evo kakav je kompozitor zapravo
Ana Nikolić i Goran Ratković Rale našli su se u centru skandala, kada su isplivale sve prljavštine iz njihovog odnosa.
Nedugo zatim, Sloba Radanović se osvrnuo i na haos koji je tada tresao domaću estradu.
"Raleta odlično poznajem"
- Ne bih sad ulazio ni u čiji krevet, privatan život, ali ja Raleta odlično poznajem. Moj je veliki prijatelj i znam da je to jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao u svom životu po duši. U sebi nema ni trunku agresije, uvek sam verovao njemu i nastaviću da mu verujem. Sve je to u žaru ljubavi i emocije - poručio je Sloba.
Osim toga, progovorio je i o aktuelnim muzičkim takmičenjima "Zvezde Granda" i "Pinkove Zvezde".
- Talentovana smo nacija, mislim da je dobro što postoje takva takmičenja da se mlad čovek koji nema uslova ispromoviše. Lično sam se trudio da to iskoristim i rezultati su se pokazali, hvala Bogu - objasnio je Radanović.
Rale i Ana se pomirili
Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, zbog čega je on dobio zabranu prilaska od 30 dana.
Ipak, nakon medijskog skandala o kojem se danima pričalo, čini se da je par očigledno izgladio odnose, te se pevačica sada takoreći uselila kod njega u kuću na Avali, pisali su mediji.
