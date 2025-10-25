Slušaj vest

Mustafa Durdžić zdušno je podržavao emotivnu vezu svog sina Asmina Durdžića Alibabe i Stanije Dobrojević, koju je hvalio na sva zvona i priželjkivao da mu rodi unučiće, međutim preko noći se sve okrenulo.

Naime, razdor između Stanije i Asminove porodice krenuo je nakon njenog gostovanja u studiju, kada se telefonskim putem uključila Nada Ružanji, baka Neria Borisa Ružanjija.

Izveo Staniju iz takta

- Muštuluk više ne vredi. Jedna starleta kojoj je dosadno slušati priču koju mama Nada priča o svom pokojnom sinu je moje veliko razočaranje - poručio je Durdžić, što je Staniju izvelo iz takta, te mu je uzvratila:

- Darko, neću dati komentar na ovo. Bio si tamo, video si moju iskrenu reakciju i kada je išao prilogpre nego se ta žena uključila u program, znaš da je do reklama skoro ništa nismo čuli, i da, jesam rekla to u reklamama i šta je tu loše? Još sam se izvinila baki da ne shvati pogrešno, jer smo je nakon reklama bar čuli šta priča. I onda ova šatro velika razočaranja i odjave? Ajde bre, hvala situaciji toj što skida masku mnogima! Tako, da pusti još malo vreme da se svi pokažu, pa da kažem o svima šta imam... Ali za sada samo bih ih pustila sve da se pokažu - poručila je tada vidno razočarana Stanija za Pink.rs.

Diže Minu Vrbaški u nebesa

Mustafa je potom na Fejsbuku pratiocima objašnjavao kako se nije "odrekao" Stanije, međutim, po svemu sudeći, više je ne smatra snajkom. Naime, Alibabin otac oglasio se na mrežama, gde je priznao da se Mina Vrbaški, sa kojom se Durdžić druži, umnogome razlikuje od svih pređašnjih žena sa kojima je on bio.

- Mina toliko pažnje poklanja Asminu, kao nijedna pre! Šteta da to Asmin ne primećuje. Mina ga nikad ne bi prodala - poručio je Mustafa-

