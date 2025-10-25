Slušaj vest

Muzička diva Neda Ukraden večeras je spremna da priredi pravi spektakl u Zagrebačkoj Areni, gde će održati svoj dugo iščekivani solistički koncert. Uoči nastupa, Nedi je stigla najveća podrška, njena porodica, koja je ponosno uz nju u ovom važnom trenutku karijere.

Za prvi izlazak na scenu Neda je odabrala glamuroznu, vatreno crvenu haljinu koja savršeno oslikava njen temperament i eleganciju.

Koncert je pažljivo osmišljen u nekoliko muzičkih celina, pa će publika imati priliku da je vidi u više izdanja, u nekoliko besprekorno stilizovanih kombinacija koje potpisuju vodeći domaći dizajneri.

Ovako je započela karijeru

Neda Ukraden je svoju karijeru započela sa samo 17 godina. Snimila je pesmu "Igra bez kraja", sa kojom je pobedila na prvom festivalu "Vaš šlager sezone". Ali 1980. godine menja svoj imidž i otpočinje saradnju sa Đorđem Novakovićem i Rajkom Dujmovićem, odakle sve kreće uzlaznom putanjom i sve do dana današnjeg pravi hitove koji se ne zaboravljaju.

