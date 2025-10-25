Slušaj vest

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz nakon izlaska iz rijalitija, nastavili su svoj emotivni odnos van kamera Bele kuće.

Iako im mnogi nisu predviđali blistavu budućnost, uspeli su da i u spoljnom svetu opstanu zajedno.

Međutim, sada su se pojavile tvrdnje da Gastoz piše i drugim devojkama putem društvene mreže Instagram.

Milan Milošević razotkrio repera

Milan Milošević je tokom gostovanja u emisiji kod Lune Đogani dobio zadatak da pročita poslednju poruku koja mu je stigla na pomenutoj platformi.

- Gastoz je osuđivao Karića zbog slanja "vatrica", a on radi isto - glasio je tekst poruke, voditelj je potom pokazao i dokaz koji je dobio u vidu fotografije, te otkrio i kome se radi.

Naime, devojka kojoj je Marinković pisao je poznata manekenka.

Nenadov otac otkrio šta misli o Anđeli

Inače, pobednik “Elite 8“ Nenad Marinković Gastoz u prethodnoj sezoni uspeo je da osvoji srce drugoplasirane učesnice Anđele Đuričić, a ova veza i danas se komentariše.

Kako je Gastoz odrastao u selu Grabovac koje se nalazi nadomak Svilajnca, a u porodičnoj kući trenutno živi samo njegov otac, Đura Sinđelić. Jedna medijska ekipa posetila je porodičnu kuću ovog rijaliti učesnika, te nas je zanimalo kako sada on gleda na njihovu vezu.

- Ništa joj nisam zamerio, a tada sam joj rekao “ako se udaš za Nenada pogrešićeš, a ako se ne udaš onda ćeš pogrešiti šesnaest puta više“. Malo je filozofski, ali je razumela. Ona se smejala i nije ništa odgovorila, ali složila se sa mojim savetom. Tada su se slikali sa njima, ali nije bilo mnogo ljudi, jer su došli tokom podneva. Opet će doći, ali neće ostati ovde jer ovo nije mesto za njih, mogu da dođu na vikend i ostanu neki dan, a onda odu u bolje krajeve - rekao je Đura nedavno za Blic.

