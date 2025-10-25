Slušaj vest

Muzička legenda Neda Ukraden priredila je pravi spektakl u zagrebačkoj Areni, gde je večeras održala svoj dugo najavljivani solistički koncert.

Publiku je osvojila već prvim taktovima kada je, uz gromoglasan aplauz i ovacije, koncert započela svojim velikim hitom "Nisam ti ja bilo ko".

Na binu je Neda zakoračila u zanosnoj, glamuroznoj crvenoj haljini, blistava, nasmejana i puna energije, baš onako kako je njena publika voli i pamti. Prvi redovi bili su rezervisani za njenu najveću podršku, porodicu.

Ćerka, zet i unuci s ponosom su pratili svaki trenutak njenog nastupa, ne skrivajući emocije dok je njihova Neda sijala na sceni.

Kako je koncert koncipiran u više muzičkih celina, publiku očekuju i brojna iznenađenja noćas.

Ovako je započela karijeru

Neda Ukraden je svoju karijeru započela sa samo 17 godina. Snimila je pesmu "Igra bez kraja", sa kojom je pobedila na prvom festivalu "Vaš šlager sezone". Ali 1980. godine menja svoj imidž i otpočinje saradnju sa Đorđem Novakovićem i Rajkom Dujmovićem, odakle sve kreće uzlaznom putanjom i sve do dana današnjeg pravi hitove koji se ne zaboravljaju.

