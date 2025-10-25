Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Vesna Rivas izvređala je pevačicu Zoricu Marković zbog načina na koji se ophodi prema cimerki Mileni Kačavendi.

Rat između Kačavende i Zorice Marković ne jenjava, a bivša učesnica rijalitija Vesna Rivas stala je u Mileninu odbranu.

"Zorica je odvratna kao ličnost"

- Zorica je jedna opajdara, oni Mileni mogu da pljunu pod prozor, ona je mangup. Ja sam Mileni u prvoj sezoni bila velika podrška, međutim kada sam videla da igra kao insajder, onda sam je precrtala. Ne volim ljude koji igraju po scenariju. Sve što je Kačavenda rekla Zorici i ja bih. Možda ne bih baš taj vokabular, ne koristim to, može to i bez psovki - kaže Vesna Rivas koja je sa Markovićevom zaratila tokom učešća u jednom rijaliti programu.

- Zorica je odvratna kao ličnost, dupljak. Ona je mene na ''Farmi'' gazila, baš kao sada Kačavendu, dok meni nije pukao film, pa sam joj rekla: ''Pa nije mene muž zaticao sa frajerom''. Ja da uđem Zorica bi pobegla na vrata, nema ništa od toga. Odvratna mi je u rijalitiju, a privatno ne mogu da kažem da nema lepih osobina - zaključila je.

Kupuje plac

Zorica Marković je uspešna žena

Zorica Marković je postala prava poslovna žena. Kada ima nastupe, muzička zvezda sa zadovoljstvom peva jer još uvek nije okačila mikrofon o klin, ugostiteljski objekat joj radi kao švajcarski sat, a već traži plac na kom planira da zida apartmane.Pevačica ne gubi vreme, nego se upustila u ozbiljan biznis.

