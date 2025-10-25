Slušaj vest

Amater u pevanju i bivši vaterpolista Filip Aleksić (23) iz Herceg Novog prvi je muški kandidat koji je nastupio u ovonedeljnom izdanju emisije „Zvezde Granda“.

Publici i žiriju predstavio se sa dve pop numere „Opet si pobedila“ i „Pisaću joj pisma duga“.

Članovi žirija u "Zvezdama Granda" su u komentarima samo nizali pohvale i bili ljuti na Kebu jer Filipu nije dao sedmi glas.

- To je takva lakoća i snaga. Imaš emociju, ovo je jedan od retkih vokala za koje sam osetio da bi Olivera mogao da peva. Treba samo da naučiš gde da uzimaš vazduh. Ovo je jedan od najlepših muških vokala koje sam do sada čuo u takmičenju. Vojo, Šljiviću, Keba u baraž – rekao je Mili.

1/5 Vidi galeriju Amater u pevanju i bivši vaterpolista Filip Aleksić (23) iz Herceg Novog prvi je muški kandidat koji je nastupio u ovonedeljnom izdanju emisije „Zvezde Granda“ Foto: Printscreen

-Složiću se sa Milijem, samo ću dodati da lepo izgledaš. Kada pevaš ono dušo moja osetila sam emociju kao da pevaš meni – kazala je Dara

- Boja je fanstatična i ono što pevača od pevača razlikuje to je strofa i u ulazak u pesmu. Ko to otpeva, aplicira na visoko mesto ne samo u takmičenju, nego i u karijeri. Ti si strašan vokal – dodao je Đorđe, a Ceca se nadovezala:

- Ti si pravi paketić. Lep, mlad, perspektivan. Falš koji se desio sve je to u žaru borbe. Sanja, Dara i ja ćemo pročačkati uši Kebici.

Keba, koji Filipu nije dao glas, obrazložio je zbog čega je tako glasao.

- Nema potrebe da je moj glas umanjio tvoju sreću. Boja odlična, emocija i energija super, iskustvo fali. Smetalo mi je što si sve vreme pevao van tonaliteta. Sve ovo pre što sam rekao, sve se važi – kazao je Keba.

Produkcija je Filipu dala sedmi glas i odlučila da mu mentor bude Aleksandar Milić Mili.

Bivša žena Igora Kojića privukla veliku pažnju u Zvezdama Granda

Igor Kojić i njegova 15 godina mlađa supruga Sofija nedavno su se zvanično razveli, a ona se pre par vikenda pojavila u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Sofija je bivša snajka Dragana Kojića Kebe, koji se nalazi u žiriju Zvezda Granda, što je iskusno sakrio od kolega.

1/7 Vidi galeriju Igor Kojić Foto: Printskrin, Printscreen, Printscreen Instagram

Sofija se tada pojavila u crnoj glamuroznoj haljini sa perjem i dekolteom, a svi su gledali u njene izvajane noge. Ona je otpevala pesme „Dodiri od stakla“ i „Taj život moj“ za koje je dobila pet glasova žirija i dva ne.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: