Slušaj vest

Pevača Batu Zdravkovića obožavala je cela Srbija, a u javnosti je ostao upamćen i kao sjajni imitator kada je zasmejavao svoje kolege, ali i naciju u čuvenom "Grandovom kabareu".

Pevač je najveću popularnost stekao pesmom "Kako starim sve te više volim". Bata je bio i u trećoj sezoni "Farme", u kojoj se često sukobljavao sa koleginicom Vesnom Vukelić Vendi, a spekulisalo da je bio u tajnoj aferi sa pevačicom Jovanom Pajić.

Naim, on je sada usnimljen na jednom veselju kako pleše, a ne samo da je plesao nego je skakao i izvodio akrobacije na koje bi mu pozavideli duplo mlađi momci.

Jednako isto raspoložen kao i nekada pevao je i plesao sam, pred kraj veselja a ovo je mnogo nasmejalo korisnike TikToka koji su bili oduševljeni njegovim performansom i koji su hvalili kako njegove plesačke sposobnosti tako i sjajnu energiju koja ga nije napustila.

"Dugo me nema"

- Mislim da se jedno tri godine nisam slikao na TV-u, da stvarno baš me dugo nema. Uzeo sam sebi malo odmora, čak sam i ja primetio da me dugo nema, pa sam rekao da je vreme da se pojavim i podsetim ljude na sebe - rekao je Zdravković jednom prilikom.

Neverovatno muzikalan

U svojoj bogatoj muzičkoj diskografiji može da se pohvali brojnim hitovima, mada danas tvrdi da mu nije lako da ponovo uđe u studio i odabere pravu pesmu.

- Da ne budem lažno skroman, ali za mene kažu kolege da sam toliko muzikalan da je to neverovatno, nemam apsolutni sluh kao Saša Matić, ali skoro... Ali interesantno je da ne umem da osetim pesmu na prvu. Mene bukvalno treba neko da posadi i kaže šta treba da snimim, Blizanac u horoskopu, šta da ti kažem. Čas mi se svidi, posle dva minuta ma ne, ovo je bljak, bezveze, čas ovako, pa onako. - rekao je.

- Volim i kad imitiram kolege, ali kad pevam svoju pesmu moram da budem prepoznatljiv po boji glasa i po načinu na koji se peva - izjavio je jednom prilikom.