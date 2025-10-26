Slušaj vest

Dragana Mirković zakoračila je sinoć još jednom pred podgoričku publiku, ne samo da zapeva, već i sa pravom humanom misijom.

Kao i njen prethodni nastup u Podgorici, i ovaj koncert imao je čist humanitarni karakter. U saradnji sa kompanijom D.D Star, na čijem je čelu njen menadžer Dražen Damjanović, donacija dela prihoda bila je namenjena udruženju Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Pružite nam šansu”.

Već u prethodnom koncertu u Podgorici, folk zvezda je svoj prihod predala fondaciji Budi Human – 10.000 eur je donirano za liječenje mališana u Crnoj Gori.

Dragana Mirković u Podgorici Foto: Kurir

- Kada pomognem nekome, to je za mene najveća nagrada – najveća ispunjenost, najveća sreća-izjavila je Dragana tada. Veče je bilo ispunjeno emocijama a publika je Draganu dočekala i ispratila ovacijama.

Za 40 godina karijere, ova turneja – nazvana Turneja „Do poslednjeg daha” – zaista je postala nešto više od koncerata: to je manifest ljubavi prema muzici, publici i humanosti. Tokom dve godine, ova turneja obeležena je rekordnom posećenošću i spektaklima koji su pomerali standarde – od Beograda i Zagreba, preko Švajcarske do Dubaija. U dvorani Bemax, u koju je nastup prebačen zbog prokišnjavanja krova u hali Morača, te večeri odzvanjao je aplauz, suze radosnice i duh zajedništva – zato što je muzika bila samo povod, a istinska poruka bila: uživajmo, pomažimo, volimo.

