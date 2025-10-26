Slušaj vest

Emina Jahović razvela se od Mustafe Sandala 2018. godine, a sada je otkrila kako je izgledao dan kada su njen bivši suprug i ona potpisali papire za razvod braka. Emina je ispričala, da iako je želela da se razvede, nakon tog čina osetila se loše.

- Počela sam da plačem. Bilo mi je jako teško u sudnici. Advokat mi je rekao: "Nemoj da plačeš, neće te razvesti", a ja sam želela to.

- Moj bivši muž i ja smo se razveli na čudan način. Taj brak se klimao tri godine, bio je na staklenim nogama. Otišli smo zajedno na razvod. Pitao me je koju košulju da obuče. Mi smo odabrali košulju, sve vreme smo se smejali, to je bio onaj stres, bilo je puno tenzije i stresa koji smo mi kroz smeh iskazivali. Otišli smo, razveli se. Ja sam se vratila kući, kuća je bila potpuno prazna, deca su bila kod njega i samo sam shvatila da se srušilo nešto što nisam verovala da će se ikada srušiti. To je bilo toliko teško, mračno. Kuća koja je bila puna topline, dobila je sivu boju, da bih se ja odmah preselila - ispričala je u emisiji kod Snežane Dakić na Hype televiziji.

Podsetimo, pevačica Emina Jahović iz braka sa turskim pevačem Mustafom Sandalom ima dva sina - Jamana i Javuza, a razvod je usledio nakon 10 godina braka.

Emina je nedavno izjavila da nema vremena za ljubav, te ističe da kada nađe partnera to neće kriti od javnosti.

- Ni dečka sada nemam, jer sam fokusirana na decu. Kad bude trebalo da se desi desiće se, malo sam se i povukla, imala sam neke povrede, pisala sam o tome, tako da znaćete sve kad bude trebalo - rekla je pevačica.

Kako kaže, sinovi su joj prioritet i oni su joj na prvom mestu, a mnoge je iznenadila vest da se i njen naslednik sada bavi muzikom.

- Nisam imala pojma o tome šta on radi i da se na ovaj način bavi muzikom, ne zato što nisam učestvovala u životu sina, već zato što je on bio u sobi i radio na tome, i nije izlazio kao njegovi vršnjaci. Videla sam da se bavi dobrim stvarima, nisam znala da će da se zakači na spotifaj i da će da ga potpišu eminentne kuće. Nije hteo da se vezuje za moje ime, već je hteo da pokaže svoju individualnost i to poštujem - kazala je Emina u emisiji "Ekskluzivno".