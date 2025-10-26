Slušaj vest

- I najčešće pitanje novinara: “Da li vam je lakše ili teže da nastupate zajedno?” Odgovor je teško 105 kilograma čistih mišića – napisala je pevačica kroz šalu, aludirajući na fizičku formu svog partnera.

Poznato je da su Mia i Bojan posvećeni zdravom načinu života i redovno treniraju, pa ne čudi što se njihov sklad i energija vide i na sceni i u privatnom životu.

Od učesnika „Zvezda Granda“ do poželjnog muškarca

Bojan Grujić publici je poznat još iz 2008. godine, kada se takmičio u „Zvezdama Granda“. Od tada se fizički potpuno transformisao – iz mladića blagih crta postao je pravi frajer, sa negovanom bradom i mišićavom građom.

Njegove fotografije u kupaćem kostimu, koje redovno objavljuje na društvenim mrežama, često izazivaju lavinu komentara i komplimenata, a mnoge dame ne kriju oduševljenje njegovim izgledom.

„Ne plašim se da će neka da mi ga preotme“

Na pitanje novinara da li se plaši da bi neka žena mogla da joj preotme supruga, Mia je iskreno odgovorila:

– Sad tek? To me baš čudi. Naravno da se ne plašim da će neko da mi ga preotme. Bojan je odavno lep i zauzet.

Pevačica je dodala da ljubomoru doživljava kao normalnu emociju, ali da je svesno kontroliše.