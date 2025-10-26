Slušaj vest

Dara Bubamara prolila je suze u "Zvezdama Granda" zbog takmičara Miloša Petkovića kada je zapevao pesmu "Kao moja mati" od Zdravka Čolića.

Naime, Miloš Petković (31) iz Trebinja svojim nastupom u "Zvezdama Granda" uspeo je da izazove najdublje emocije, a Dara Bubamara je i zaplakala.

– Ja sam se rasplakala, a nikad se do sad nisam javno rasplakala. Moji roditelji nisu živi, setila sam se njih i meni su samo suze lile. Ja sam inače tip koji se kontroliše. S drugom pesmom si me podigao. U meni si izazvao i tugu i radost, rekla je Dara Bubamara.

– Kakav ringišpil emocija. Pale su i suze, osmesi, a palo je i osam „da“- rekla je ushićeno Ana Sević, dok je Voja Nedeljković odmah počeo da zbija šale, ne bi li bar malo nasmejao žiri.

Dara Bubamara
Dara Bubamara zaplakala u Zvezdama Granda Foto: Pritnscreen/Instagram

– Čuo sam da si na tonskoj probi pitao da li ovaj patos može da te izdrži- poručio je kroz osmeh Voja, a takmičar potvrdio i dodao da je zato morao „sitno da hoda“ po bini.

– Moja pozadina je rokenrol, a sa ovom vrstom muzike se bavim četiri godine. Uopšte nisam slušao ovu vrstu muzike, dok me nisu otkrili- priznao je Miloš, dok mu je Aleksandar Milić Mili poručio: "Idealan si za ovaj šou. Oduvao si nas".

Miloš Petković
Miloš Petković u Zvezdama Granda Foto: Pritnscreen/Instagram

Oduševljenje nije krila ni Sanja Vučić

- Bilo je fantastično, Tvoja harizma je neuhvatljiva, sve si nas oduševio, posebno svojom pojavom- prokomentarisala je Sanja Vučić.

Đorđe David je takođe bio oduševljen Milošević nastupom, ali mu je dao savet da smrša zbog zdravlja.

– Ti si takav talenat da se retko rađa. Ukoliko je tvoja ljubav prema muzici veća od ljubavi prema hrani, ti ćeš biti čovek koji će imati svoju zvezdu na nebu- poručio mu je roker, a takmičar mu šaljivo odgovorio da danas nije ništa jeo.

kurir.rs/grand

