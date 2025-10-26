Slušaj vest

Bojana Lazić nedavno je progovorila o svom privatnom životu iako joj nije manir da otkriva detalje.

U emisiji kod Lune Đogani progovorila je o partneru sa kojim je godinama bila u skladnom odnosu, ali ljubav ipak nije opstala.

"Doživela sam film"

Bojana je pričala o vezi od 6 godina koja se na kraju završila krahom i priznala da joj raskid nije lako pao.

- Imala sam sada ovu šestogodišnju vezu i u toj vezi sam doživela film u svakom smislu te reči. Naravno bilo je i groznih situacija, ali smo on i ja imali momente za koje se živi. Ovog puta sam stvarno završila i stavila tačku i presekla jer ne mogu da budem ni sa kim ko me ne razume. Ne želim više da pristajem ni na kakve kompromise, svaki put kada sam pristala ispala je ozbiljna patnja i da sam žrtva, a ja to ne želim da budem - rekla je ona.

Udvaranje posle razvoda

Bojana Lazić nedavno je priznala da je najviše udvarača imala posle razvoda, kao i da je ne zanimaju ni novac, ni moć, ni skupi automobili.

Naime, Bojana je o svom razvodu otvoreno govorila, kao i o tome da li se i koliko čuje sa bivšim partnerom.

- Radila sam sedam godina na Grand televiziji, emisija je bila kolažnog tipa pa je kroz nju prošlo osim pevača i mnogo sportista, političara. Tada nisam bila toliko poznata i lakše su mi prilazili, naročito u tom periodu posle razvoda. Donosili su mi cveće, čokolade, slali poruke. Da su me muvali jesu, ali nisam nešto nikad želela da budem sa poznatima, eto jedino mi je bivši muž javna ličnost, mada on i ne voli da se to kaže za njega - govorila je Bojana za Adria TV.

"Radila sam u restoranu kuvanih jela"

Bojana je jednom prilikom progovorila o periodu braka ali i razvoda, te je priznala kako se snalazila.

- Mnogi ne znaju da sam u jednom trenutku radila za tri medijske kuće. Hvala tim ljudima koji su imali razumevanja za sve što mi se dešavalo. Moj razvod nije bio lak, a ni troškovi koji su usledili posle toga. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra ulaganja. Danas vodim privatne programe, zarađujem i putem društvenih mreža. Kao klinka sam radila u solarijumu, dok sam bila u braku, radila sam u restoranu kuvanih jela. Mnoge poznate ličnosti su dolazile da se hrane kod mene - istakla je Lazićeva kojoj je prijateljstvo sa voditeljom Ognjenom Amidžićem posebno značilo.

