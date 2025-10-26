Slušaj vest

Dragan Kojić Keba imao je želju da se oproba u nekom kvizu, a priliku je dobio da odmeri znanje u "Superpoteri". On je pokušao da odgovori pre tragača, ali je iz ove "borbe" otišao kao poraženi.

Keba je iznenadio sve kada je stao ispred Jovana Memedovića, a izdanje ovog kviza obeležile su i pevačeve upadice kojima je uspeo da nasmeje mnoge.

Nakon što ga je voditelj Jovan Memedović pitao da li je zamenio kviz sa "Šarenicom", pevač je priznao dugogodišnju želju da se pojavi u "Poteri" i hrabro prihvatio najveći izazov, iako je na kraju doživeo "hladan tuš" od tragača.

Dragan Kojić Keba u Poteri Foto: Pritnscreen/RTS

Keba je u prvom delu igre osvojio 20.000 dinara, a onda je u drugom krugu dobio priliku da se bori za veću svotu novca.

Iako je otkrio da ga najviše nervira tragačica Milica, jer zna odgovore na sva pitanja Milica je imala poseban predlog za Kebu:

- Prvi put otkako sam tragačica, nemam ponudu, nego premiju za najoriginalnijeg takmičara. Nudimo ti 51 sekundu i 800.000 dinara - rekla je Milica, a Keba je prihvatio ovaj izazov.

- Ako ste previše bogati, boleće vas glava. Ovo ću sigurno podeliti sa nekim, a sebi ću najmanje i vodim ekipu iz "Superpotere" na večeru - obećao je pevač.

Iako je odabrao da mu Memedović čita pitanja sporo i razgovetno, pevač nije uspeo da se izbori sa "rešetanjem" tragača i kući je otišao bez osvojenog novca.

1/10 Vidi galeriju Dragan Kojić Keba u Poteri Foto: Pritnscreen/RTS

- Prebili ste me kao Zvezda Partizan! Nije lako, treba se setiti. Milica se ne smeje uopšte - rekao je Keba.

Za kraj, pevač je tagačima postavio "kazneno pitanje" iz geografije:

- Koja reka protiče pored kuće Vuka Karadžića? - pitao ih je Kojić.

Pošto nisu znali, Keba, je trijumfalno otkrio da je to reka Žeravija.

Memedović u čudu zbog Kebe u kvizu "Potera"

Keba je bio odlično raspoložen, a otkrio je da se mnogo puta dosad prijavljivao za kviz.

- Je l' možemo na Vi? - pitao ga je voditelj Jovan Memedović.

- Kako ti se sviđa - odgovorio je Keba, nasmejavši sve u studiju.

- Ti si malo stariji čovek... - rekao je Jovan, pa dodao:

- Onda ćemo na ti.

Milica Jokanović Foto: Pritnscreen/RTS

Da li Keba prati kvizove? - pitao je Memedović folkera.

- Da. Sudbina moja je da budem baš u "Superpoteri". Puno puta sam popunjavao da budem u "Poteri", dam podatke, i ne bude ništa! - odgovorio je pevač.

- Vi ste takmičar ovde, stvarno, nisu mi bili rekli... - kazao je Jovan u emisiji koja se emituje za vikend.

- Nisu ni meni rekli - rekao je Keba, pa je usledio smeh u studiju.