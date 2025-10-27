Slušaj vest

Šoumen Boki 13 otkrio je da je Marina Tucaković bila strastvena kolekcionarka garderobe, a nakon njene smrti, Aleksandar Futa Radulović odlučio je da tu impozantnu modnu arhivu pokloni ženama koje su bile zaposlene kod njih.

"Sve je stavio u crne kese..."

Boki i Marina gajili su dugogodišnje prijateljstvo, a sećanje na pokojnu autorku izneo je u svom podkastu, u epizodi u kojoj mu je gošća bila Jelena Karleuša.

- Marina Tucaković je imala stan koji je iznajmljivala isključivo za garderobu koju je kupovala bez prestanka, toliko da se više nije znalo ni šta sve ima. Čuo sam da je Futa sve to stavio u crne kese i poklonio ženama koje su radile u kući - rekao je Boki 13.

Marina Tucaković
Foto: Dragana Udovičić

Podsetimo, Futa Radulović otkrio je nedavno da li je nakon Marinine smrti započeo novu vezu.

- To su privatne stvari o kojima nikad ne pričam, neka priča neko drugi šta god hoće, ja znam šta ja mislim. Nemam šta da demantujem, ni da potvrdim, prosto time ne želim da se bavim.

Nova ljubav

Futina nova partnerka je takođe tekstopisac, Nadica Mutavdžić sa kojom je nedavno bio na odmoru.

FUTA UHVAĆEN SA MISTERIOZNOM BRINETOM! Evo šta su radili, rešili da se OPUSTE (EKSKLUZIVNI KURIR PAPARACO) Foto: Marko Karović

Nadica i Futa bili su zajedno na rođendanu Željka Samardžića, odakle je ona i podelila njihovu prvu zajedničku fotografiju.

Nadica je uz fotografiju napisala i emotivan opis:

- Nema savršenog života, ali postoje savršeni trenuci... Neka vam svaki takav trenutak bude, kako zaslužujete posrću. Ostati tako dobar čovek svih 70 godina nije lako i to ne može svako. Zdravima uvek bili i u zdravlju se srećali - poručila je Nadica Mutavdžić i označila Željka Samardžića.

Ne propustiteStars"ONA JE NOVA MARINA TUCAKOVIĆ!" Futina partnerka poređena sa njegovom pokojnom suprugom, poznata pevačica otkrila sve što zna o njoj!
Untitled-1.jpg
StarsOVO JE NAJTUŽNIJA PESMA NA NAŠOJ ESTRADI: Napisala ju je Marina Tucaković za Anu Nikolić, tekst ledi krv u žilama
Marina Tucaković Ana Nikolić.jpg
StarsFUTA STIGAO NA POMEN PA IZVEO RITUAL PORED GROBA MARINE TUCAKOVIĆ! Boki 13 se ne odvaja od njega sav markiran od glave do pete, tu je i kuma (VIDEO)
Futa izveo ritual pored groba Marine Tucaković
StarsEVO ŠTA SMO ZATEKLI NA GROBU MARINE TUCAKOVIĆ ! Velikanke nema već četiri godine, tužni prizori na Novom groblju
Pomen Marini Tucaković

 Ovako je Futa pričao o Marini:

FUTA SE NE MIRI SA ODLASKOM SUPRUGE: Kad ostanem sam, ispričam se sa mojom MARINOM, ne osećam se DOBRO! Izvor: Kurir