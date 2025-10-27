Slušaj vest

Šoumen Boki 13 otkrio je da je Marina Tucaković bila strastvena kolekcionarka garderobe, a nakon njene smrti, Aleksandar Futa Radulović odlučio je da tu impozantnu modnu arhivu pokloni ženama koje su bile zaposlene kod njih.

"Sve je stavio u crne kese..."

Boki i Marina gajili su dugogodišnje prijateljstvo, a sećanje na pokojnu autorku izneo je u svom podkastu, u epizodi u kojoj mu je gošća bila Jelena Karleuša.

- Marina Tucaković je imala stan koji je iznajmljivala isključivo za garderobu koju je kupovala bez prestanka, toliko da se više nije znalo ni šta sve ima. Čuo sam da je Futa sve to stavio u crne kese i poklonio ženama koje su radile u kući - rekao je Boki 13.

Foto: Dragana Udovičić

Podsetimo, Futa Radulović otkrio je nedavno da li je nakon Marinine smrti započeo novu vezu.

- To su privatne stvari o kojima nikad ne pričam, neka priča neko drugi šta god hoće, ja znam šta ja mislim. Nemam šta da demantujem, ni da potvrdim, prosto time ne želim da se bavim.

Nova ljubav

Futina nova partnerka je takođe tekstopisac, Nadica Mutavdžić sa kojom je nedavno bio na odmoru.

Nadica i Futa bili su zajedno na rođendanu Željka Samardžića, odakle je ona i podelila njihovu prvu zajedničku fotografiju.

Nadica je uz fotografiju napisala i emotivan opis:

- Nema savršenog života, ali postoje savršeni trenuci... Neka vam svaki takav trenutak bude, kako zaslužujete posrću. Ostati tako dobar čovek svih 70 godina nije lako i to ne može svako. Zdravima uvek bili i u zdravlju se srećali - poručila je Nadica Mutavdžić i označila Željka Samardžića.

