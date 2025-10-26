Slušaj vest

Vanesa Šokčić svoj privatan život krije daleko od očiju javnosti, a sada je rešila da progovori o partneru i majčinstvu u kojem se nikada nije ostvarila.

Pevačica je priznala da joj je žao što nema decu, ali priznaje da joj to ne predstavlja traumu.

- Žao mi je što se nisam ostvarila kao majka, ali ne padam u nesvest, daleko od toga. Složila bih se sa Sneki, da je trebalo da se desi, desilo bi se. Upravo tako, ali sam sad u fazi da meni moje drugarice kažu: "Srećna si što nemaš decu". To je sve kada shvatiš kakvu bol deca znaju da nanesu roditeljima - rekla je Vanesa Šokčić za Hype TV.

Pronašla sreću u ljubavi

Vanesa je progovorila i o partneru sa kojim je godinama u srećnoj ljubavi, iako mu nikada nije izgovorila sudbonosno da.

- Srca su nam se prepoznala. Ja ništa ne krijem. Ni svog supruga ne krijem, samo smatram da on nije deo šou-biznisa. Radi potpuno drugi posao i mislim da nije potrebno da se eksponira. Nas dvoje smo se baš našli. I horoskopski znaci nam se ukrštaju. Mi smo, što bi se reklo, tuk na luk. Ja sam Škorpija, u podznaku Devica, a on je Devica, u podznaku Škorpija. Mnogi odmah kažu: “Jaoo!”, ali mi se dobro razumemo. Device su perfekcionisti, a Škoršije su uporne, odlično se slažemo - govorila je za Hype TV.

