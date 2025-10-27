KLINKE SU LUDELE ZA NJIM: Zaljubio se u Prvom glasu, finale mu izmaklo za dlaku, pa nestao sa scene! I dalje je opasan frajer (FOTO)
Igor Terzija (39) je javnosti postao poznat učešćem u prvoj sezoni muzičkog takmičenja "Prvi glas Srbije". On se pre 14 godina takmičio u prvoj sezoni muzičkog takmičenja, dogurao je čak do finala, a pobeda mu je izmakla za dlaku. Bivši kikbokser je osvojio drugo mesto, a tokom takmičenja je uplovio u vezu sa koleginicom iz takmičenja.
Njegovo srce tada je osvojila Nevena Đorđević, a mnoge devojličice su bile ljubomorne na nju.
Njihova veza trajala je godinu dana, do leta 2012. godine, a onda je krenuo svako svojim putem.
I dalje se bavi muzikom
Sudeći po objavama na društvenim mrežama, Igor se i dalje bavi muzikom, vredno nastupao. Pored toga što nije u javnosti, veoma je uspešan. I dalje se, navodno, bavi kikboksom i izgleda bolje nego ikada. Srećan je i u ljubavi, oženio se, a na društvene mreže kači slike, sa svojom decom i suprugom.
Zajedno sa Magla bendom uzeo prvu nagradu
Učesnik premijerne sezone „Prvog glasa Srbije“ Igor Terzija i Magla bend pobedili su na muzičkom takmičenju lakih nota Banja 2015. u Vrnjačkoj Banji. Stručni žiri, u čijem su se tada sastavu našli Goca Tržan, Dado Glišić, Bojan Marović, ali i druge muzičke zvezde, evrovizijskim sistemom glasanja odabrao je najboljeg.