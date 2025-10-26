Slušaj vest

Edita Aradinović se nakon kratkog "izleta" u plavo ponovo vratila crnoj kosi.

Pevačica je nedavno zaintrigirala javnost fotografijama na kojima se pojavila kao plavuša u izazovnom izdanju, ali se na jednom beogradskom događaju pojavila u svom prepoznatljivom stilu, pa su svi imali samo jedno pitanje: gde je nestala plava kosa? Editin odgovor je šokirao sve prisutne.

"Plava kosa mi služi samo u intimne svrhe"

- Ostavila sam je kući, to mi je za neke privatne, da ne kažem intimne svrhe, ali sam htela da podelim na Instagramu jer je delovalo kul - bila je iskrena pevačica, koja je od kako je prestala da puši nabacila 11 kilograma.

Foto: printscreen YT

Ugojila se 11 kilograma

- Ne biram šta jedem, vratilo mi se čulo mirisa i ukusa, uživam u hrani. Volim da kuvam i super se snalazim, često sam u kuhinji i dobra sam domaćica. Super mi je kad žena zna da kuva, muškarac ne mora to da zna, ali kad ume da kuva onda je to kao hotel sa pet zvezdica - rekla je Aradinovićeva.

"Muškarac mora da bude normalan"

Prema njenim rečima, sa godinama su joj se promenili kriterijumi kada su muškarci u pitanju.

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Nemanja Janković, Printscreen Instagram

- Da bi me osvojio muškarac mora da bude normalan, pošten, skroman u smilslu da obraća pažnju na male stvari. Ne volim bahate muškarce koji se razmeću. Sa mlađim muškarcima ne mogu jer sam ja detinjasta, meni treba stabilan i zreo koji može da me podnese - priznaje Edita Aradinović.

Veliku polemiku izazvala je njena objava da će se zbog kilaže povući sa estrade.

- Napisala sam to, jer se svaki dan budim sa viškom kilograma, ali oni su sada tamo gde treba, nekako mi je sve otišlo u guzicu, ali ne smem da pokažem sada, sramota me je - rekla je Edita.

Kurir/Telegraf

Edita Aradinović u kupaćem kostimu: