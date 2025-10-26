Slušaj vest

Ana Sević, koja je ponovo postala voditeljka Zvezda Granda zamenjujući Sanju Kužet koja je na porodiljskom, pre izvesnog vremena promenila je adresu stanovanja.

Pevačica i voditeljka pre nekoliko nedelja sa porodicom se preselila iz luksuznog stana u beogradskom naselju Šumice na prestižniju lokaciju na Bežanijskoj kosi.

Komšije o Ani

Pre izvesnog vremena posetili smo Sevićkinu novu adresu gde smo porazgovarali sa njenim novim komšijama, koji su nisu štedeli novu voditeljku Zvezde Granda.

- Ana je u totalnom haosu poslednjih dana. Još je u procesu selidbe, nije sve dovela u red. Tu se smenjuju majstori, aranžeri, pošto sve želi da dovede do savršenstva. Posebno se angažovala oko dvorišta. Cilj joj je da njihova vila bude poput holivudskih. Posebno joj je bitno da sačuva privatnost svoje porodice i sebe, pa je insistirala na visokim kapijama i visokom stepenu zaštite. Zato je i kuća ograđena visokim kapijama, a na ulazi je i kućica za obezbeđenje koje će 24 časa biti zaduženo za bezbednost - pričao je komšija za Kurir.

Dvorište joj je toliko veliko da će njena deca imati mnogo prostora za igru, a u blizini ima odličnih mesta za šetnju i uživanje.

Voditeljka je na društvenim mrežama pokazala kako je sredila novi dom. Kako možemo videti, pevačica i njen suprug odabrali su englesku travu, a visoka ograda prepuna cveća im garantuje dodatnu privatnost i čuva ih od radoznalih pogleda. Pevačica je takođe zasadila i drvo limuna, a na terasi se nalaze i palme.

Inače, Ana unutar kuće ima posebnu prostoriju u kojoj se nalazi bazen, što je omiljeni kutak mališana. U dnevnoj sobi je u prvom planu siva ugaona garnitura, iznad koje se, celom dužinom na zidu, nalazi jedna zanimljiva slika.

Kod Ane je sve uredno sređeno, pa tako na policama nema naročito puno detalja, a na komodama se ne nalaze razne sitnice koje zauzimaju prostor.

