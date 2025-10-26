Slušaj vest

U ovonedeljnom izdanju emisije "Pusti brigu" gosti su bili pevači Tea Tairović, Vanja Mijatović i Stefan Zdravković "Princ od Vranje".

"NA RINGLI MI STOJE TAŠNA I LEKOVI" Tea Tairović otkrila ko u kući drži varjaču - Ovaj komentar žirija će pevačica zauvek pamtiti Izvor: Kurir televizija

Na pitanje ko u njihovoj kući drži varjaču, ona ili suprug, Tairović je odgovorila:

- Niko ne drži. Ja na ringlu nekada spustim tašnu. Nekada na ringli držim i lekove. Suprug ne zna da sprema, zna da napravi kafu iz kesice, i upali crtani film. Crtani filmovi su terapija, svima bih preporučila - kaže Tairović.

Pevačica otkriva da jeste kuvala tokom pandemije Covid-19 virusa, ali joj nakon toga obaveze nisu dozvoljavale:

- Nisam srećna zbog toga, volela bih da sama spremam i znam šta sam spremila, ali nemam vremena.

Vanja Mijatović je istakla da se Tea i ona poznaju dug niz godina:

- Mi se poznajemo baš dugo, spontano kao i sve kod mene. Mnogo cenim Teu, ona je neko ko je napravio veliki uspeh, pre svega je stvorila svoj cilj, što je najteže na ovoj sceni. Ima muzičara koji godinama snimaju, a nemaju svoj stil i nisu prepoznatljivi. Kada kažete Tea Tairović, ona je neko ko piše muziku i tekstove, što je za veliko poštovanje. Pritom, te pesme su uspešne. Ona je umetnik, nije samo pevačica - rekla je Mijatović.

Ona je dodala i da ljudi ne mogu da razumeju koliko je zahtevno i teško nastupati na način na koji to radi Tea Tairović, uz pevanje i ples, pa objašnjava i da je za to potrebna velika posvećenost i odricanje radi proba.

Tokom svog gostovanja, Vanja Mijatović je govorila i o gubitku Saše Popovića, nakon što joj je voditeljka Ljiljana Stanišić pročitala izjavu koju je on dao o pevačici pre svoje smrti:

- Zaista se oseća njegov odlazak, već se oseća. To je neka praznina, on je bio čovek profesionalac, dosta sam naučila od njega. Kod njega ne može da se kasni, a tako i treba da bude. Promenio je celu igru, ovu našu estradnu, hvala mu na svemu. Došao je da me obiđe kada mi je bilo najteže i ponudio mi je pomoć. Takve se stvari pamte. Ko god ga je od kolega pozvao, bio je tu za njih - kaže Mijatović.

Pevačice su onda i prokomentarisale čiji komentari su na njih imali najveći uticaj tokom svog učešća u "Zvezdama Granda":

- Taj početni period, ja mislim da je bila prva sezona, bili su dosta blagi. Da sam se kasnije takmičila bilo bi oštrije. Ja najbolje pamtim komentar Marije Šerifović da ostanem svoja.

