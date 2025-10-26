Slušaj vest

Subotnja večer u Areni Zagreb protekla je u znaku neponovljive Nede Ukraden, koja je svojim koncertom karijere oduševila hiljade obožavalaca. Već sa prvim taktovima hita "Nisam ti ja baš bilo ko", publika je ustala i uglas zapevala sa legendarnom pevačicom, slaveći s njom bezvremenske pesme koje su obeležile generacije.

"Dobro veče, Zagrebe! Dragi moji prijatelji, ne samo iz regiona nego i iz celog sveta. Ja sam večeras najsrećnija žena na svetu, hvala vam na tome. Imati ovako divnu, generacijski raznoliku publiku, prava je privilegija za svakog izvođača. Večeras sam vam pripremila svoje najbolje pesme! Najpre pozdravljam naše najmlađe, a zatim i moju ekipu 18+. Veliki poljubac svima, a posebno mojoj porodici, ćerki, zetu i unucima. Oni su moja najveća podrška i moj ponos", rekla je ganuto Neda.

Obožavaoci su pristizali iz svih delova Hrvatske, ali i regiona, a najveće pohvale dobila je od svoje porodice.

"Večeras sam najponosnija ćerka na svetu. Ovo je moja mama zaslužila. Za ovo se živi", rekla je emotivna Jelena.

1/5 Vidi galeriju Neda Ukraden u Zagrebu Foto: Mario Poje/Happy FM

Iz karijere duge više od 50 godina, Neda je izabrala 40 najvećih hitova, među kojima su "Vrati se s kišom", "Što ti sina nisam rodila", "Na Balkanu", "Lavanda" i "Najbolji klub u gradu". Najveće oduševljenje nastalo je kada je premijerno izvela novu verziju svog evergrina "Zora je", snimljenu u studiju Abbey Road u Londonu uz Royal Philharmonic Orchestra.

"Ovo je pesma mog života, moj zaštitni znak, koja slavi velikih 40 godina. Osetiti da i danas budi iste emocije kao nekad, a istovremeno joj udahnuti novi sjaj, za mene je neprocenjivo. Presrećna sam što sam dočekala taj trenutak i što sam mogla ponovo da proživim tu čaroliju", priznala je.

Uz pratnju vrhunskog benda i produkciju svetskog nivoa, Neda je još jednom dokazala da njen status dive ne bledi. Tokom koncerta promenila je tri raskošne modne kombinacije koje su istakle njenu vitku liniju i zavidan stas – raskošnu crvenu haljinu, elegantni plavi kombinezon i dugu crnu haljinu prekrivenu dijamantima.

Gost Ivan Zak

Na sceni su joj se pridružile i kolege muzičari. Sa Ivanom Zakom otpevala je omiljeni duet "Tetovaža", koji je publika dočekala sa oduševljenjem.

"Mi uspešno sarađujemo godinama, ova pesma je hit od prvog dana do danas. Na sceni se dogodio pravi spoj za koji se nadam da će se ponoviti i u mojoj Areni iduće godine", otkrio je Zak.

Poseban trenutak večeri bio je kada su se Nedi na pozornici pridružile Učiteljice, s kojima je otpevala pesmu "Noći u Brazilu".

"Velika nam je čast što smo večeras sa Nedom na sceni i što možemo zajedno da proslavimo ovaj njen predivan muzički trenutak", poručile su.

Neda Ukraden Izvor: Privatna arhiva

Publika je Nedu ispratila dugotrajnim aplauzom i ovacijama, a koncert u Areni Zagreb još jednom je potvrdio da njena muzika, energija i emocija prevazilaze vreme i generacije.