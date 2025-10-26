Pevač je na društvenoj mreži Instagram objavio fotografije sa venčanja, a sam čin su navodno obavili u Bugarskoj.
Stars
MC STOJAN SE TAJNO VENČAO U BUGARSKOJ: Reper stao na ludi kamen, mladu na rukama izneo iz sale (FOTO)
Slušaj vest
Reper MC Stojan tajno se venčao sa svojom misterioznom izabranicom. Pevač je na društvenoj mreži Instagram objavio fotografije sa venčanja, a sam čin su navodno obavili u Bugarskoj.
MC Stojan se oženio Foto: Pritnscreen/Instagram
Vidi galeriju
- Konačno I Stojke da stane na ludi kamen - napisao je pevač uz fotografije.
Mladoženja je bio u crnom odelu i beloj košulji, bez kravage, dok je mlada nosila kratkoj beloj haljini. MC Stojan nije otkrio identitet crne kojoj je stavio prsten.
Reaguj
Komentariši