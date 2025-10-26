Slušaj vest

Reper MC Stojan tajno se venčao sa svojom misterioznom izabranicom. Pevač je na društvenoj mreži Instagram objavio fotografije sa venčanja, a sam čin su navodno obavili u Bugarskoj.  

MC Stojan se oženio  Foto: Pritnscreen/Instagram

 - Konačno I Stojke da stane na ludi kamen - napisao je pevač uz fotografije. 

Mladoženja je bio u crnom odelu i beloj košulji, bez kravage, dok je mlada nosila kratkoj beloj haljini. MC Stojan nije otkrio identitet crne kojoj je stavio prsten. 

Ne propustiteStars"SAZNALA SAM DA VOLI MUŠKI ROD" Bivša rijaliti učesnica iznela šok detalje iz ljubavnog odnosa sa MC Stojanom!
mc stojan.jpg
StarsMC STOJAN U NOVOJ KUĆI NA KIPRU SLAVI SA PARTNERKOM Krije je od očiju javnosti, a sad objavio njenu fotku - Imaju veliki povod za veselje (FOTO)
MC Stojan proslavlja godišnjicu sa verenicom
StarsMC STOJAN KUĆU NA KIPRU PLATIO 200.000 EVRA! Otkriveni svi detalji: Evo koje sve nekretnine ima muzičar
stojan.jpg
StarsMC STOJAN RAZVIJA BIZNIS NA KOSMAJU! Prihvatio svetski trend pa uložio pare! Može da zaradi i do 200 evra za noć! Evo šta je napravio! (FOTO)
mc-stojan.jpg