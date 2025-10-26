EKSKLUZIVNO SAZNAJEMO! Milomir Marić posle 18 godina napustio Happy televiziju
Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji, ekskluzivno saznaje Kurir.
Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka. Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008.
Autor kultnih emisija “Ćirilica” i “Goli život” za sada neće da komentariše gde će nastaviti svoju novinarsku i TV karijeru.
U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Oni su već uigran tandem i ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje. Ostaje da se vidi na kojoj će televiziji osvanuti.
Biografija
Milomir Marić je rođen 7. januara 1956. godine u Gornjem Milanovcu. U rodnom mestu je završio osnovnu i srednju školu, a potom studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Živi u Beogradu sa nevenčanom suprugom, književnicom Vesnom Radusinović.
Milomir Marić je svoju karijeru započeo u časopisu Duga tokom 1970-ih godina. Prvi je uradio intervju sa Antom Topićem Mimarom.
Radio je kao glavni urednik novina: Duga, Intervju, Profil i Dama. Od 9. oktobra 2001. godine postao je glavni i odgovorni urednik televizije BK i tu funkciju je obavljao do 19. marta 2004. godine. Član je Udruženja evropskih novinara Srbije.
Emisija Ćirilica
"Ćirilica" je tok-šou emisija zabavno-političkog karaktera, koja je krenula da se emituje 1. jula 2008. godine na TV Košava, a potom na Hepi TV. Emisiju je uređivao i vodio Milomir Marić, a mahom su obrađivane političke teme o kojima su razgovarali najaktuelniji političari iz zemlje i regiona. U emisiji su gostovali mnogi istaknuti političari poput Aleksandra Vučića, Ivice Dačića, Tomislava Nikolića...