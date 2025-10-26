Slušaj vest

Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji, ekskluzivno saznaje Kurir.

Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka. Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008.

Autor kultnih emisija “Ćirilica” i “Goli život” za sada neće da komentariše gde će nastaviti svoju novinarsku i TV karijeru.

U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Oni su već uigran tandem i ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje. Ostaje da se vidi na kojoj će televiziji osvanuti.

Biografija

Milomir Marić je rođen 7. januara 1956. godine u Gornjem Milanovcu. U rodnom mestu je završio osnovnu i srednju školu, a potom studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Živi u Beogradu sa nevenčanom suprugom, književnicom Vesnom Radusinović.

Milomir Marić je svoju karijeru započeo u časopisu Duga tokom 1970-ih godina. Prvi je uradio intervju sa Antom Topićem Mimarom.

Radio je kao glavni urednik novina: Duga, Intervju, Profil i Dama. Od 9. oktobra 2001. godine postao je glavni i odgovorni urednik televizije BK i tu funkciju je obavljao do 19. marta 2004. godine. Član je Udruženja evropskih novinara Srbije.

