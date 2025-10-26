Slušaj vest

Publika ga je zavolela zbog pevačkog talenta, ali Bane Mojićević osvojio je srca publike i kroz svoje imitacije u brojnim muzičkim emisijama.

Pevač je viđen na aerodromu, gde je, prema saznanjima, razgovarao o svojim predstojećim nastupima u inostranstvu.

- Ja nisam bio medijski aktivna neko vreme, ali bio sam vredan i radan na terenu, a to je najvažnije. Ja nastupam svuda, i u klubovima i na privatnim veseljima - rekao je Bane pa je otkrio da li je imao problem sa nekim kolegom jer ih je imitirao:

- Ma ne naravno, ja imitiram samo moje drage kolege sa kojima se družim, to je sve šala i oni to cene - rekao je Bane.

On se ovrnuo i na svoj prvi solistički kocnert:

- Sprema se, za mesec dana će biti prvi kocnert, drago mi je što ćemo se družiti to veče, moji dragi ljudi. Najvažniji, voljeni ljudi, moja porodica, deca oni će biti u prvom redu, naravno i prijatelji i drage kolege - rekao je Bane pa je dodao:

- Moja deca su već neko vreme svesna čime se ja bavim i to im je normalno, a sada im je još draže jer tata pravi koncert, oni su bili sa mnom na koncertima dragih kolega, a sada se i oni raduju jer će biti u prvim redovima.

- Na koncertu će se naći meni dragi prijatelji i kolege sa kojima sa delio mnogo lepih momenata, iskreno ja bih voleo da okupim svoje kolege, celu prvu postavu Zvezda Granda, ne mora na bini, već da budu tu, i meni bi bilo jako drago. Ja sada spremam album, pred koncert ću objaviti par pesama, da budu uvertira.

"Ranije bih se razveo"

Podsetimo, Bane Mojićević je 2020. godine stavio tačku na brak sa suprugom Milicom sa kojom ima sina Radoša i ćerku Mašu.

Iako javnost to nije znala, par godinama pre toga nije živeo zajedno, a Bane nikada nije pričao o bračnim problemima.

Javnost je saznala da u njihovom odnosu nije sve najbolje kada je pevač 2017. godine napustio porodični dom.

Pobednik prve sezone "Zvezda Granda" dugo je izbegavao da o tome priča da bi 2021. godine otvorio dušu. Tada je priznao da mu je brak propao i da mu je to sve teško palo.

Da sam znao da će mi biti ovako, ranije bih se razveo. Bukvalno sam procvetao. I ne samo ja, rekao bih i da je Milici svanulo. Oboje smo sada srećniji i zadovoljniji, a naš odnos je iskreniji i zdraviji - rekao je Bane svojevremeno pred našim kamerama i dodao:

- Jednostavno smo se udaljili. Svako je živeo za sebe... Pre godinu i po dana smo se razdvojili i živeli odvojeno, a nedavno smo i taj papir potpisali i zvanično se razveli. Već dugo nismo par. Dao sam i sebi i njoj vremena da prebolimo, da odbolujemo to što nismo uspeli, a u isto vreme i šansu da se nešto promeni. Međutim, za to vreme smo još više shvatili da nam je oboma tako bolje i definitivno se dogovorili da se i papirološki raziđemo.

