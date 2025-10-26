Slušaj vest

Nataša Bekvalac nedavno je izdala novi album i organizovala promociju za pamćenje gde su se pojavile njene mnogobrojne kolege sa estrade.

Jedna od njih je bila i Anabela Atijas koja je puna utisaka kada su 10 novih pesama u pitanju.

Remek delo

U Premijera Vikend Specijalu Anabela je otkrila svoje impresije o projektu ali i samoj Nataši kao umetniku.

- Njena poruka oduvek je bila jasna i snažna. Kao žena ima mnogo toga da kaže i bira takve pesme očigledno. Sve su pesme sjajne i moćne, pune ženske energije. Na prvo slušanje meni je pesma "Mama" nešto najjače od svega. Ja sam neko ko obraća dosta pažnje na tekstove, ovaj album je malo remek delo.

- Svaka joj čast, pokazala je da ima hrabrosti da kaže i pokaže ono što zaista oseća. Takođe pesma "Gola" je odlična i pesma sa Zoi mi je fenomenalna. Verujem da će se neke pesme tek izdvojiti. Nataša samo napred, ostani takva kakva jesi - poručila je Anabela.

Prioritet su mi deca

Nataša je na promociji albuma priznala koliko je srećna zbog lepih reakcija na nove pesme, ali otkrila da su njen najveći uspeh ipak deca.

- Moj prioritet nije muzika, već moja deca. Moja majčinska uloga je zahtevnija jer sam samostalni roditelj i Hani i Katji. Nikada ne bih stavila karijeru i muziku ispred dece. One su pre i iznad svega. Susrećem se sa strahom, nesigurnostima, pitanjima da li ja to mogu i da li sam kapacitet da sama odgajam i vaspitavam svoju decu. Imam jaku veru u univerzum i Boga i znam da on uvek da koliko možeš da izdržiš. Preokret se dogodio pre sedam i po godina. Tada mi se život promenio u sekundi, ali ne bih dalje o tome.

