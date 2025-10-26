Slušaj vest

Pevač Ljuba Perućica, poznat po učešću u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, na početku svoje karijere doživeo je neprijatnost kada mu je jedna obožavateljka zapalila automobil zbog toga što nije odgovarao na njene poruke.

Incident se dogodio 2017. godine, dok je Ljuba sa prijateljem sedeo u jednom kafiću. Devojka, koja ga je mesecima opsesivno pratila i slala mu poruke i provokativne fotografije, prišla je njegovom vozilu, polila ga benzinom i zapalila.

- Incident se dogodio pre nekoliko nedelja kada je Ljuba vraćajući se sa jednog snimanja parkirao automobil u blizini kafića u koji je seo da sa prijateljem da popije kafu. Dok su oni pili kafu, jedna Ljubina obožavateljka koja ga mesecima proganja na Fejsbuku i neprestano mu šalje svoje polugole fotografije i nepristojne poruke, prišla je njegovom automobilu i polila ga benzinom i zapalila. Na svu sreću, Perućica i njegov prijatelj nisu bili ni u blizini automobila kada se to dogodilo i izbegnuta je tragedija. Vatrogasci su veoma brzo stigli, a Ljuba i njegov prijatelj su gasili požar čime su stigli, međutim, od auta ništa nije ostalo - pričao je tada izvor blizak pevaču i dodao:

- Devojka je toliko posesivna da ga je danima pratila i uhodila, dobro je prošao. Očigledno je da nije mogla da podnese to što on nije odgovarao na njene provokativne poruke i fotografije. Kada se sve to završilo, policija ju je privela na razgovor, ali Ljuba nije želeo da podigne optužnicu protiv nje jer mu je nadoknadila štetu, a i bilo je jasno da nije pokušala njemu da naudi, već da mu uništi automobil. Sve ovo ga je potreslo, ali budući da više ne dobija poruke od dotične, prestao je da misli o ovom nemilom događaju.

Perućica je ove navode tada potvrdio.

- Istina je da sam doživeo neprijatnost sa jednom obožavateljkom. Da je preterala, preterala je. Nisam ni sanjao da to sve može tako daleko da ide. Uvek se trudim da budem fin i kulturan, kao i da odgovorim svima, ali ovo je prešlo granicu pristojnog. I dalje ne mogu da poverujem da je neko spreman da toliko ide daleko, još sam u šoku, ali ne želim da se opterećujem tim stvarima. Bitno je da se sve dobro završilo - prokomentarisao je pevač za Pink.rs.

Oglasio se nakon porođaja

Podsetimo, bivša voditeljka i supruga pevača Ljube Perućice, Katarina Kolozeus nedavno se porodila i na svet donela ćerku kojoj su ponosni roditelji dali ime Katja.

Porođaj je protekao u najboljem redu, a danas je pevač u besnoj mašini došao po svoje devojke u jedno privatno porodilište u Beogradu. Sa Ljubom je stigao i sin koji jedva čeka da upozna sestru, a ponosni tata nije skidao osmeh sa lica.

Ljuba se oglasio nakon porođaja svoje supruge i otkrio koliko je uzbuđen.

- Bogu hvala i beba i mama su zdrave, 10/10. Bio sam na porođaju, a i posle porođaja sam išao da budemo svo troje zajedno. Sada sam došao da se napijem kao čovek. Ne postoje reči koje mogu da objasne trenutak kada ti na svet dođe nešto što je samo tvoje i niko ne može da ti oduzme. Imao sam neverovatnu želju da imam ćerku. Sada imam i sina i ćerku i ne mogu ništa više od Boga da tražim. Ime smo odredili prvog dana. Za devojčicu smo oduvek znali da želimo da bude Katja i tako je i ostalo - poručio je pevač.

