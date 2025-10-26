Slušaj vest

Posle gotovo dve decenije rada, novinar i urednik Milomir Marić napustio je Hepi televiziju, a isti potez povukla je i njegova dugogodišnja koleginica Katarina Korša.

Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka. Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008.

Za domaće medije, Milomir Marić je potvrdio da je njegova odluka definitivna, a u pomenutoj medijskoj kući radiće do kraja oktobra.



- Istina je, dao sam otkaz. Nadam se da će biti posla za mene. Katarina će nastaviti najverovatnije sa mnom. Možete slobodno da napišete da sam izgubljen slučaj - rekao je Milomir Marić za Republiku.

Biografija

Milomir Marić je rođen 7. januara 1956. godine u Gornjem Milanovcu. U rodnom mestu je završio osnovnu i srednju školu, a potom studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Živi u Beogradu sa nevenčanom suprugom, književnicom Vesnom Radusinović.

Milomir Marić je svoju karijeru započeo u časopisu Duga tokom 1970-ih godina. Prvi je uradio intervju sa Antom Topićem Mimarom.

Radio je kao glavni urednik novina: Duga, Intervju, Profil i Dama. Od 9. oktobra 2001. godine postao je glavni i odgovorni urednik televizije BK i tu funkciju je obavljao do 19. marta 2004. godine. Član je Udruženja evropskih novinara Srbije.



Emisija Ćirirlica

"Ćirilica" je tok-šou emisija zabavno-političkog karaktera, koja je krenula da se emituje 1. jula 2008. godine na TV Košava, a potom na Hepi TV. Emisiju je uređivao i vodio Milomir Marić, a mahom su obrađivane političke teme o kojima su razgovarali najaktuelniji političari iz zemlje i regiona. U emisiji su gostovali mnogi istaknuti političari poput Aleksandra Vučića, Ivice Dačića, Tomislava Nikolića...

